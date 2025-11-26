इन फिल्मों में हो गई थी धर्मेंद्र के किरदार की मौत, परफॉरमेंस ने छोड़ी थी छाप

सत्यकाम

1969 की फिल्म ‘सत्यकाम’ में धर्मेंद्र ने अपने करियर का सबसे संवेदनशील और कठिन किरदार निभाया था। इसमें वह आदर्शवादी सत्यप्रिय आचार्य के रोल में दिखाई दिए थे, जो सच और ईमानदारी की राह पर चलते हुए अंत में टीबी की बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन आज इसे उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है।