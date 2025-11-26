Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनइन फिल्मों में हो गई थी धर्मेंद्र के किरदार की मौत, परफॉरमेंस ने छोड़ी थी छाप

इन फिल्मों में हो गई थी धर्मेंद्र के किरदार की मौत, परफॉरमेंस ने छोड़ी थी छाप

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। लेकिन फिल्मों में निभाए उनके किरदार जैसे हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन कई ऐसी फिल्में रहीं जिसमें धर्मेंद्र के किरदार की मौत हो जाती है। अपने हीरो को स्क्रीन पर मरते देख फैंस को जरूर दुख हुआ होगा।

Usha ShrivasWed, 26 Nov 2025 12:25 PM
1/8

इन फिल्मों में हो गई थी धर्मेंद्र के किरदार की मौत।

इन फिल्मों में हो गई थी धर्मेंद्र के किरदार की मौत।

2/8

हकीकत

1964 में आई फिल्म ‘हकीकत’ भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित एक क्लासिक फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। फिल्म में धर्मेंद्र ने एक बहादुर सैनिक का किरदार निभाया था, जो देश के लिए शहीद हो जाता है। फिल्म के गीत ‘कर चले हम फ़िदा’ आज भी देशभक्ति का एक अहम गीत माना जाता है।

3/8

सत्यकाम

1969 की फिल्म ‘सत्यकाम’ में धर्मेंद्र ने अपने करियर का सबसे संवेदनशील और कठिन किरदार निभाया था। इसमें वह आदर्शवादी सत्यप्रिय आचार्य के रोल में दिखाई दिए थे, जो सच और ईमानदारी की राह पर चलते हुए अंत में टीबी की बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन आज इसे उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है।

4/8

जीवन मृत्यु

1970 की ‘जीवन मृत्यु’ में धर्मेंद्र का किरदार बदला लेने की लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। कहानी के अंत में उनका किरदार मर जाता है, लेकिन ऑडियंस ने उनकी एक्टिंग को खूब सराहा।

5/8

ग़ज़ब

1982 की फिल्म ‘ग़ज़ब’ एक डबल रोल फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र ने अजय उर्फ मुन्ना का किरदार निभाया। फिल्म में मुन्ना की हत्या कर दी जाती है, जो कहानी को आगे बढ़ाने वाला था। फिल्म में रेखा लीड हीरोइन थीं।

6/8

लोहा

1987 की ‘लोहा’ में धर्मेंद्र एक्शन मोड में नजर आए थे। फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एक वीर मौत मरता है। यह 80 के दशक की उनकी पॉपुलर एक्शन फिल्मों में से एक थी।

7/8

जॉनी गद्दार

2007 की थ्रिलर ‘जॉनी गद्दार’ में धर्मेंद्र का किरदार एक गैंग का अनुभवी सदस्य था, जिसे उसके ही गैंग के एक जूनियर सदस्य ने गोली मार दी। उनका छोटा रोल भी काफी प्रभावशाली रहा।

8/8

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

आलिया भट्ट और रणवीर सिंह स्टारर 2023 की ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखा गया था। फिल्म में उनका किरदार मर जाता है। शबाना आज़मी के साथ उनका किसिंग सीन खूब वायरल हुआ था।

Dharmendra Deol