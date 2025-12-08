धर्मेंद्र ने इन आइकॉनिक किरदारों से जीता फैंस का दिल और बने बॉलीवुड के ही मैन

धर्मेंद्र की सोमवार को बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर एक्टर के कुछ यादगार रोल को याद करते हैं जिनसे उन्होंने दर्शकों का खूब दिल जीता है।
फिल्म बंदिनी में धर्मेंद्र ने एक जेल के डॉक्टर का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके, नूतन और अशोक कुमार के किरदार के बीच लव ट्रायएंगल था।
हकीकत फिल्म में धर्मेंद्र ने कैप्टन बहादुर सिंह का किरदार निभाया था। फिल्म 1962 के भारत-चाइना वॉर पर आधारित थी।
ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुपमा में धर्मेंद्र ने एक कवि का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके साथ शर्मिला टैगौर लीड रोल में हैं।
शर्मिला टैगौर के साथ धर्मेंद्र की एक और फिल्म जो खूब पसंद की गई थी वो थी चुपके चुपके। यह कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसमें इन दोनों के अलावा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी थे।
उनका एक किरदार जो सबके दिल पर सबसे ज्यादा राज करता है वो है वीरू का जो शोले फिल्म में उन्होंने किया था। फिल्म में उनकी और अमिताभ की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। इन दोनों के अलावा फिल्म में हेमा मालिनी और जया बच्चन भी थीं।
हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र की फिल्म दिल्लगी भी हिट थी। फिल्म में दोनों की रोमांटिक कैमिस्ट्री ने भी फैंस का दिल जीत लिया था।
रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ धर्मेंद्र ने फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम किया था। फिल्म में उनके किरदार को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी प्यार मिला था।