धर्मेंद्र ने इन आइकॉनिक किरदारों से जीता फैंस का दिल और बने बॉलीवुड के ही मैन

शोले

उनका एक किरदार जो सबके दिल पर सबसे ज्यादा राज करता है वो है वीरू का जो शोले फिल्म में उन्होंने किया था। फिल्म में उनकी और अमिताभ की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। इन दोनों के अलावा फिल्म में हेमा मालिनी और जया बच्चन भी थीं।