Dhanashree Verma House After Divorce with cricketer yuzvendra chahal Farah Khan Dilip vlog तलाक के बाद ऐसे घर में रह रही हैं धनश्री वर्मा, फराह खान बोलीं- ये भाड़े का लग रहा है मुझे
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनतलाक के बाद ऐसे घर में रह रही हैं धनश्री वर्मा, फराह खान बोलीं- ये भाड़े का लग रहा है मुझे

तलाक के बाद ऐसे घर में रह रही हैं धनश्री वर्मा, फराह खान बोलीं- ये भाड़े का लग रहा है मुझे

धनश्री वर्मा रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ का हिस्सा बनने जा रही हैं। ऐसे में फराह खान उनके घर पहुंची और उन्होंने अपने व्लॉग में धनश्री के घर की झलक दिखाई। इसके साथ ही उनकी अपकमिंग सीरीज के बारे में बात की।

Vartika TolaniMon, 1 Sep 2025 03:52 PM
1/9

फराह खान और धनश्री वर्मा

फराह खान, धनश्री वर्मा के घर पहुंची। उन्होंने अपने दर्शकों को धनश्री के नए घर की झलक दिखाई।

2/9

नेमप्लेट

फराह खान ने सबसे पहले धनश्री का नेमप्लेट दिखाया और बताया कि उन्होंने धनश्री के साथ 'झलक दिखला जा' में काम किया है।

3/9

पेंटिंग्स

धनश्री के घर में लगीं पेंटिंग्स देख फराह इम्प्रेस हो गईं। धनश्री ने बताया कि ये सारी पेंटिंग्स उनकी नानी ने पेंट की हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने फराह को भी अपनी नानी की पेंटिंग गिफ्ट की।

4/9

म्यूजिक रूम

धनश्री ने फराह को बताया कि अब वह सिंगिंग पर ध्यान दे रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर में एक म्यूजिक स्टूडियो भी बनाया है जहां पर वह गाना रिकॉर्ड करती हैं।

5/9

सारा धन इधर ही है - फराह

फराह की नजर सबसे पहले एक सेफ पर पड़ी। फराह ने दिलीप से कहा, 'अरे ये देख मैम का सेफ। सारा धन इधर ही है।' धनश्री हंसने लगीं, बोलीं, 'एकदम दरवाजे के सामने।'

6/9

काउच एंड हॉल

ये धनश्री का हॉल है। हॉल में रखा काउच फराह को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि वह भी ऐसा काउच लेंगी। इसके साथ ही उन्होंने धनश्री की तारीफ की और बोला, 'तेरा टेस्ट बहुत अच्छा है।'

7/9

बार

धनश्री ने अपना बार भी दिखाया। धनश्री ने कहा कि उन्हें एक कोना चाहिए था जो थोड़ा अलग हो। इसके बाद फराह, दिलीप के साथ मस्ती करने लगीं।

8/9

बालकनी

फराह ने धनश्री की बालकनी भी देखी। उन्होंने घर का टूर लेने के बाद धनश्री से पूछा, 'अकेली रह रही है।' धनश्री बोलीं, 'मम्मी आती जाती रहती हैं।'

9/9

डाइनिंग और फराह का तंज

वीडियो शूट करते वक्त फराह के कैमरे मैन के हाथ में दरवाजे का हैंडल आ गया। पहले तो फराह ने उसे डांटा फिर धनश्री ने कहा, 'उसकी गलती नहीं है। हमारे हैंडल्स ढिले हो गए हैं।' इसके बाद, फराह हाथ धोने गईं तो धनश्री ने कहा, 'वो नल बंद है।' फराह अपने आपको रोक नहीं पाईं और बोलीं, 'कहीं का हैंडल निकल रहा है। इधर नल बंद है ये सब...ये भाड़े का घर लग रहा है मुझे। ऐसा प्रॉप हाउस।'

farah khan Yuzvendra Chahal dhanashree verma