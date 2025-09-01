तलाक के बाद ऐसे घर में रह रही हैं धनश्री वर्मा, फराह खान बोलीं- ये भाड़े का लग रहा है मुझे

फराह खान, धनश्री वर्मा के घर पहुंची। उन्होंने अपने दर्शकों को धनश्री के नए घर की झलक दिखाई।
फराह खान ने सबसे पहले धनश्री का नेमप्लेट दिखाया और बताया कि उन्होंने धनश्री के साथ 'झलक दिखला जा' में काम किया है।
धनश्री के घर में लगीं पेंटिंग्स देख फराह इम्प्रेस हो गईं। धनश्री ने बताया कि ये सारी पेंटिंग्स उनकी नानी ने पेंट की हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने फराह को भी अपनी नानी की पेंटिंग गिफ्ट की।
धनश्री ने फराह को बताया कि अब वह सिंगिंग पर ध्यान दे रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर में एक म्यूजिक स्टूडियो भी बनाया है जहां पर वह गाना रिकॉर्ड करती हैं।
फराह की नजर सबसे पहले एक सेफ पर पड़ी। फराह ने दिलीप से कहा, 'अरे ये देख मैम का सेफ। सारा धन इधर ही है।' धनश्री हंसने लगीं, बोलीं, 'एकदम दरवाजे के सामने।'
ये धनश्री का हॉल है। हॉल में रखा काउच फराह को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि वह भी ऐसा काउच लेंगी। इसके साथ ही उन्होंने धनश्री की तारीफ की और बोला, 'तेरा टेस्ट बहुत अच्छा है।'
धनश्री ने अपना बार भी दिखाया। धनश्री ने कहा कि उन्हें एक कोना चाहिए था जो थोड़ा अलग हो। इसके बाद फराह, दिलीप के साथ मस्ती करने लगीं।
फराह ने धनश्री की बालकनी भी देखी। उन्होंने घर का टूर लेने के बाद धनश्री से पूछा, 'अकेली रह रही है।' धनश्री बोलीं, 'मम्मी आती जाती रहती हैं।'
वीडियो शूट करते वक्त फराह के कैमरे मैन के हाथ में दरवाजे का हैंडल आ गया। पहले तो फराह ने उसे डांटा फिर धनश्री ने कहा, 'उसकी गलती नहीं है। हमारे हैंडल्स ढिले हो गए हैं।' इसके बाद, फराह हाथ धोने गईं तो धनश्री ने कहा, 'वो नल बंद है।' फराह अपने आपको रोक नहीं पाईं और बोलीं, 'कहीं का हैंडल निकल रहा है। इधर नल बंद है ये सब...ये भाड़े का घर लग रहा है मुझे। ऐसा प्रॉप हाउस।'