तलाक के बाद ऐसे घर में रह रही हैं धनश्री वर्मा, फराह खान बोलीं- ये भाड़े का लग रहा है मुझे

डाइनिंग और फराह का तंज

वीडियो शूट करते वक्त फराह के कैमरे मैन के हाथ में दरवाजे का हैंडल आ गया। पहले तो फराह ने उसे डांटा फिर धनश्री ने कहा, 'उसकी गलती नहीं है। हमारे हैंडल्स ढिले हो गए हैं।' इसके बाद, फराह हाथ धोने गईं तो धनश्री ने कहा, 'वो नल बंद है।' फराह अपने आपको रोक नहीं पाईं और बोलीं, 'कहीं का हैंडल निकल रहा है। इधर नल बंद है ये सब...ये भाड़े का घर लग रहा है मुझे। ऐसा प्रॉप हाउस।'