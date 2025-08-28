देवोलीना ने शाहनवाज, अंकिता ने विकी संग किया बप्पा का स्वागत, टीवी स्टार्स ने ऐसे मनाई गणेश चतुर्थी

गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन

जिस तरह बॉलीवुड स्टार्स ग्रैंड तरीके से गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही टीवी स्टार्स भी गणपति बप्पा का स्वागत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। दिखाते हैं आपको आपके फेवरेट टीवी स्टार्स की गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन की फोटोज।