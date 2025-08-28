देवोलीना ने शाहनवाज, अंकिता ने विकी संग किया बप्पा का स्वागत, टीवी स्टार्स ने ऐसे मनाई गणेश चतुर्थी

जिस तरह बॉलीवुड स्टार्स ग्रैंड तरीके से गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही टीवी स्टार्स भी गणपति बप्पा का स्वागत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। दिखाते हैं आपको आपके फेवरेट टीवी स्टार्स की गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन की फोटोज।
देवोलीना भट्टाचार्जी ने पति शाहनवाज और बेटे जॉय के साथ में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की। इस कपल की खास बात यह है कि दोनों एक-दूसरे के फेस्टिवल और ट्रेडिशन्स को अच्छे से फॉलो करते हैं।
अंकिता लोखंडे ने विकी जैन और परिवार के साथ में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की। इस दौरान अंकिता ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थीं।
गुरमीत चौधरी और देबिना ने भी दोनों बेटियों के साथ में गणपति बप्पा का स्वागत किया।
अर्जुन बिजलानी और नेहा ने तलाक की अफवाहों के बीच साथ में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की। कुछ दिनों पहले दोनों के बीच दरार की खबर आ रही थी। हालांकि अर्जुन ने इन खबरों को गलत बताया था।
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने भी साथ में गणपति बप्पा का स्वागत किया।
ऋत्विक धनजानी ने घर पर ही बप्पा की मूर्ती बनाई और परिवार वालों और करीबी दोस्तों के साथ में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की।
रोशनी वालिया जो कुछ दिनों पहले रिलीज हुई सन ऑफ सरदार 2 में नजर आई थीं, उन्होंने भी बड़े धूम-धाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया।