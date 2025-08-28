Devoleena With Shahnawaz And Ankita Lokhande With Vicky Welcome Bappa This Is How Tv Stars Celebrate Ganesh Chaturthi देवोलीना ने शाहनवाज, अंकिता ने विकी संग किया बप्पा का स्वागत, टीवी स्टार्स ने ऐसे मनाई गणेश चतुर्थी
देवोलीना ने शाहनवाज, अंकिता ने विकी संग किया बप्पा का स्वागत, टीवी स्टार्स ने ऐसे मनाई गणेश चतुर्थी

बुधवार को सभी ने गणपति बप्पा का स्वागत किया। टीवी के कई स्टार्स ने भी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की और सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है।

Sushmeeta SemwalThu, 28 Aug 2025 10:42 AM
गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन

जिस तरह बॉलीवुड स्टार्स ग्रैंड तरीके से गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही टीवी स्टार्स भी गणपति बप्पा का स्वागत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। दिखाते हैं आपको आपके फेवरेट टीवी स्टार्स की गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन की फोटोज।

देवोलीना भट्टाचार्जी

देवोलीना भट्टाचार्जी ने पति शाहनवाज और बेटे जॉय के साथ में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की। इस कपल की खास बात यह है कि दोनों एक-दूसरे के फेस्टिवल और ट्रेडिशन्स को अच्छे से फॉलो करते हैं।

अंकिता लोखंडे

अंकिता लोखंडे ने विकी जैन और परिवार के साथ में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की। इस दौरान अंकिता ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थीं।

देबिना और गुरमीत

गुरमीत चौधरी और देबिना ने भी दोनों बेटियों के साथ में गणपति बप्पा का स्वागत किया।

अर्जुन बिजलानी

अर्जुन बिजलानी और नेहा ने तलाक की अफवाहों के बीच साथ में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की। कुछ दिनों पहले दोनों के बीच दरार की खबर आ रही थी। हालांकि अर्जुन ने इन खबरों को गलत बताया था।

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने भी साथ में गणपति बप्पा का स्वागत किया।

ऋत्विक धनजानी

ऋत्विक धनजानी ने घर पर ही बप्पा की मूर्ती बनाई और परिवार वालों और करीबी दोस्तों के साथ में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की।

रोशनी वालिया

रोशनी वालिया जो कुछ दिनों पहले रिलीज हुई सन ऑफ सरदार 2 में नजर आई थीं, उन्होंने भी बड़े धूम-धाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया।

