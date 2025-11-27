मनीष मल्होत्रा का बाथरूम-किचन देख उड़े फराह के होश, यहीं पार्टी करते हैं शाहरुख, दिलीप कुमार के घर से जुड़ी है दीवार

फराह खान के मुताबिक मनीष मल्होत्रा का ये घर मुंबई के सबसे खास घरों में से एक है। यहीं हर दीवाली पार्टी में सेलेब्स एक साथ नजर आते हैं।
ये मनीष मल्होत्रा के घर की एंट्रेंस लॉबी का हिस्सा है। ये डिज़ाइनर मिरर देखकर आप समझ गए होंगे कि अंदर कितनी खूबसूरती और फैंसी और महंगे आइटम्स होंगे। इसी लॉबी के पास एक गोल्डन कलर की लिफ्ट है जिससे सेलेब्स अंदर आते हैं।
सामने दिख रही ये बड़ी सी स्क्रीन फिल्में देखने के लिए है। मनीष ने खुद को बहुत बड़ा फिल्मी कीड़ा बताया और वो यहीं बैठकर अपने फेवरिट सेलेब्स की फिल्मों का आनंद लेते हैं। इतनी बड़ी स्क्रीन किसी घर में होना खास है।
ये पहला लिविंग एरिया है। यहां मनीष ने वाइट सोफे से और प्लांट्स के साथ सजावट की है। जमीन पर वाइट कार्पेट भी है। साइड में सफेद फूलों का गुच्छा इसे खूबसूरत बना रहा है।
दीवार पर नजर आ रही ये डिज़ाइनर पेंटिग मनीष के लिए बेहद खास है। उसमें रंगों की तीन लेयर है जिसे ध्यान से देखने पर समझ आता है।
ये मनीष के घर की डिज़ाइनर वाल है। मनीष के मुताबिक उन्हें रंग पंसद हैं और उन्होंने किसी बेनाम डिज़ाइनर की ये रंगों से भरी पेंटिग खरीद कर अपने घर की दीवार को और खूबसूरत बना दिया।
ये मनीष मल्होत्रा के घर का बार है। जिसे खास और साधारण रखा गया है। फराह खान को ये जगह पसंद है।
ये मनीष के घर का दूसरा लिविंग एरिया है जो शानदार तरीके से सजाया हुआ है। महंगी और फैसी चीज़े देखी जा सकती हैं। आलीशान झूमर, डिज़ाइनर सोफा और भी बहुत कुछ।
ये मनीष के घर की बालकनी है। यहां बीतने के लिए सोफा उअर टेबल है। इसी दीवार से एक्टर दिलीप कुमार का घर जुड़ा है। दिलीप कुमार के घर के पेड़ की छांव मनीष के घर में आती है।
ये मनीष मल्होत्रा के घर का बाथरूम है। इस बाथरूम को देखकर फराह खान के होश उड़ गए। एक कमरे जितना बड़ा ऐसा बाथरूम आपने पहले नहीं देखा होगा।
मनीष मल्होत्रा के घर का किचन देखने के बाद किसी के भी होश उड़ने वाले हैं। ये किचन है जो किसी आम से देखने वाले लिविंग रूम से बहुत बड़ा है।
इस किचन में तीन बड़े फ्रिज, हाउस हेल्प के लिए टीवी की व्यवस्था है।
मनीष के लिए काम करने वाले ये 10 लोग हैं। यही उनके लिए कुकिंग करते हैं और यही उनके घर की देखभाल।
मनीष की इस आलीशान किचन में चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। शाहरुख खान, सलमान खान, नीता अंबानी जैसे सेलेब्रिटी मनीष के इसी आलीशान घर में पार्टी करते हैं।
मनीष ने फराह खान के हाउसहेल्प दिलीप को अपने हाथ से डिज़ाइन किया हुआ महंगा कुर्ता गिफ्ट किया है।