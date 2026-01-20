Most Popular Actor: शाहरुख-सलमान को पछाड़, साउथ का ये सुपरस्टार बना नंबर 1, अल्लू अर्जुन भी रह गए पीछे

ऑरमैक्स ने दिसंबर 2025 के 10 सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडियन स्टार्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सलमान खान को पीछे छोड़ते हुए साउथ स्टार्स आगे निकल गए हैं। वहीं शाहरुख खान भी अपनी बादशाहत कायम नहीं रख सके।
इस लिस्ट में 10 वें नंबर पर अक्षय कुमार हैं। अक्षय पिछले साल अपनी तीन बड़ी रिलीज के चलते खबरों में रहे थे। दिसंबर के टॉप एक्टर की लिस्ट में वो सबसे आखिर में बने हुए हैं।
हैरान वाली बात है कि इस लिस्ट में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार में से एक सलमान खान 9 वें नंबर पर हैं। जबकि दिसंबर में बिग बॉस 19, एक्टर का बर्थडे और उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर आया था। खबरों में रहने वाला ये सुपरस्टार सबसे आखिर पर कैसे पहुंच गया।
इस लिस्ट में 8 वें नंबर पर साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर थे। हालांकि, एक्टर को उनकी पहली हिंदी फिल्म वॉर 2 में खास पसंद नहीं किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जूनियर एनटीआर के स्तर का धमाका नहीं कर पाई।
राम चरण का नाम इस लिस्ट में 7 वें नंबर पर बना हुआ है। एक्टर अपनी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। जाह्नवी कपूर के साथ उनकी आने वाली फिल्म का गाना बहुत वायरल हुआ था।
इस लिस्ट में अजीत कुमार का नाम नंबर 6 पर बना हुआ है। अजीत की फिल्म दिसंबर महीने में छाई हुई थी।
महेश बाबू भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं, एक्टर का नाम टॉप 5 नंबर पर बना हुआ है। एक्टर राजामौली के साथ अपनी अलगी फिल्म वाराणसी के लिए छाए हुए हैं। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा लीड हीरोइन होंगी।
टॉप 10 स्टार्स की लिस्ट में पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन नंबर 4 पर बने हुए हैं। अल्लू अर्जुन अगले कुछ सालों तक अपनी फिल्म के लिए तारीफें बटोरने वाले हैं।
इस लिस्ट में शाहरुख खान का नाम नंबर 3 पर है। सबसे पॉपुलर स्टार की लिस्ट में शाहरुख अब भी दो साउथ के सुपरस्टार्स से पीछे रह गए। आने वाले समय में किंग से धमाका करने वाले हैं।
टॉप स्टार्स की लिस्ट में थलापति विजय नंबर 2 पर बने हुए हैं। कुछ समय पहले ही एक्टर ने फिल्मों से रिटायरमेंट का एलान किया था। एक्टर की आखिरी फिल्म खबरों में बनी हुई थी।
इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर हैं वो हैं एक्टर प्रभास। अपनी फिल्म द राजा साहब के लिए खबरों में बने हुए प्रभास को दिसंबर 2025 में सबसे ज्यादा पसंद किया गया। इसलिए पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट में वो टॉप पर बने हुए हैं।