Hindi NewsफोटोमनोरंजनMost Popular Actor: शाहरुख-सलमान को पछाड़, साउथ का ये सुपरस्टार बना नंबर 1, अल्लू अर्जुन भी रह गए पीछे

Most Popular Actor: शाहरुख-सलमान को पछाड़, साउथ का ये सुपरस्टार बना नंबर 1, अल्लू अर्जुन भी रह गए पीछे

दिसंबर 2025 के 10 ऐसे एक्टर्स की लिस्ट सामने आई है जिसमें सबसे ज्यादा पसंद किए गए, पॉपुलर स्टार्स के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में शाहरुख और सलमान खान इन साउथ स्टार्स के आगे सबसे पीछे रह गए। ऋतिक रोशन को तो लिस्ट में जगह भी नहीं मिली। 

Usha ShrivasJan 20, 2026 10:49 am IST
1/11

दिसंबर 2025 के 10 सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स

ऑरमैक्स ने दिसंबर 2025 के 10 सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडियन स्टार्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सलमान खान को पीछे छोड़ते हुए साउथ स्टार्स आगे निकल गए हैं। वहीं शाहरुख खान भी अपनी बादशाहत कायम नहीं रख सके।

2/11

अक्षय कुमार

इस लिस्ट में 10 वें नंबर पर अक्षय कुमार हैं। अक्षय पिछले साल अपनी तीन बड़ी रिलीज के चलते खबरों में रहे थे। दिसंबर के टॉप एक्टर की लिस्ट में वो सबसे आखिर में बने हुए हैं।

3/11

सलमान खान

हैरान वाली बात है कि इस लिस्ट में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार में से एक सलमान खान 9 वें नंबर पर हैं। जबकि दिसंबर में बिग बॉस 19, एक्टर का बर्थडे और उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर आया था। खबरों में रहने वाला ये सुपरस्टार सबसे आखिर पर कैसे पहुंच गया।

4/11

जूनियर एनटीआर

इस लिस्ट में 8 वें नंबर पर साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर थे। हालांकि, एक्टर को उनकी पहली हिंदी फिल्म वॉर 2 में खास पसंद नहीं किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जूनियर एनटीआर के स्तर का धमाका नहीं कर पाई।

5/11

राम चरण

राम चरण का नाम इस लिस्ट में 7 वें नंबर पर बना हुआ है। एक्टर अपनी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। जाह्नवी कपूर के साथ उनकी आने वाली फिल्म का गाना बहुत वायरल हुआ था।

6/11

अजीत कुमार

इस लिस्ट में अजीत कुमार का नाम नंबर 6 पर बना हुआ है। अजीत की फिल्म दिसंबर महीने में छाई हुई थी।

7/11

महेश बाबू

महेश बाबू भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं, एक्टर का नाम टॉप 5 नंबर पर बना हुआ है। एक्टर राजामौली के साथ अपनी अलगी फिल्म वाराणसी के लिए छाए हुए हैं। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा लीड हीरोइन होंगी।

8/11

अल्लू अर्जुन

टॉप 10 स्टार्स की लिस्ट में पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन नंबर 4 पर बने हुए हैं। अल्लू अर्जुन अगले कुछ सालों तक अपनी फिल्म के लिए तारीफें बटोरने वाले हैं।

9/11

शाहरुख खान

इस लिस्ट में शाहरुख खान का नाम नंबर 3 पर है। सबसे पॉपुलर स्टार की लिस्ट में शाहरुख अब भी दो साउथ के सुपरस्टार्स से पीछे रह गए। आने वाले समय में किंग से धमाका करने वाले हैं।

10/11

थलापति विजय

टॉप स्टार्स की लिस्ट में थलापति विजय नंबर 2 पर बने हुए हैं। कुछ समय पहले ही एक्टर ने फिल्मों से रिटायरमेंट का एलान किया था। एक्टर की आखिरी फिल्म खबरों में बनी हुई थी।

11/11

प्रभास

इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर हैं वो हैं एक्टर प्रभास। अपनी फिल्म द राजा साहब के लिए खबरों में बने हुए प्रभास को दिसंबर 2025 में सबसे ज्यादा पसंद किया गया। इसलिए पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट में वो टॉप पर बने हुए हैं।

