इस बॉलीवुड की एक्ट्रेस की बेटी ने पेट्रोल पंप पर बेची कॉफी, बाद में बनीं स्टार और जीते 5 नेशनल अवॉर्ड

बॉलीवुड की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है। आज हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो अच्छे पढ़े-लिखे परिवार से थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पेट्रोल पंप पर कॉफी बेची है।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं शबाना आजमी। शबाना का जन्म 1950 में हुआ था। उनके पिता कवि कैफी आजमी थे और मां शौकत आजमी एक्ट्रेस थीं।
शबाना ने पहले ही खुद को इंडीपेन्डेंट बना दिया था। कॉलेज जॉइन करने से पहले वह पेट्रोल पंप पर काम करने लगी थीं और वहां कॉफी बेचती थीं। शबाना इससे एक दिन के 30 रुपये कमाती थीं।
शबाना के परिवार वालों के पास पैसे की कमी नहीं थी। उनकी मां शौकत आजमी थीं जो थिएटर आर्टिस्ट और एक्ट्रेस थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी पैरेंट्स से मदद नहीं ली।
शबाना ने फिर 1974 में बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म अंकुर से। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला था।
शबाना ने अपने करियर में कई जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हैं और इसलिए उन्हें टोटल 5 नेशनल अवॉर्ड मिले हैं अभी तक।
शबाना की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है। एक्ट्रेस को जावदे अख्तर से तब प्यार हुआ जब वह पहले से शादीशुदा थे। दोनों के रिश्ते में काफी उतार-चढ़ाव आए और फिर दोनों ने शादी कर ली। आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की नेटवर्थ 206 करोड़ है।
शबाना लास्ट फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आई थीं जिसमें उनका और धर्मेंद्र का किस सीन काफी चर्चा में रहा था।