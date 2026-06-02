डांस कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस का घर अंदर से दिखता है ऐसा, टॉयलेट में कमोड की जगह लगाई राज गद्दी, उड़े फराह के होश

लिविंग रूम

ये टेरेंस के घर का लिविंग रूम है। घर के इस हिस्से को फैंसी आइटम से सजाया हुआ है। बैठक के लिए सोफा है। एक पेड़ की असली जड़ का ये शो पीस है जो घर की सबसे खूबसूरत चीज लग रही है।