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डांस कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस का घर अंदर से दिखता है ऐसा, टॉयलेट में कमोड की जगह लगाई राज गद्दी, उड़े फराह के होश

डांस कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस का फाइव स्टार होटल जैसा घर देखा है? इस घर के टॉयलेट में कमोड की जगह सिंहासन है। टॉयलेट में लगा है झूमर। दूसरे सेलेब्रिटी से अलग और बहुत खूबसूरत है टेरेंस जा ये घर। देखिए अंदर से दिखता है ऐसा। 

Usha ShrivasJun 02, 2026 07:39 am IST
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टेरेंस लुईस का घर

डांस कोरियोग्राफर और कई रियलिटी शो जज करने वाले टेरेंस लुईस का घर अंदर से दिखता है ऐसा।

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एंट्रेंस

ये टेरेंस लुईस के आलीशान घर का एंट्रेंस है। घर के बाहर के इस हिस्से को भी टेरेंस ने खूबसूरती से सजाया हुआ है।

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बेंच

एंट्रेंस करते ही ये लकड़ी से बना बेंच आएगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी पार्क में बैठे हैं। इस हिस्स को खूबसूरती से सजाया हुआ है।

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कम्फर्ट एरिया

लिविंग रूम का ये हिस्सा सबसे सुकून भरा है। बेज और वाइट सोफा सेट है। पेड़ की असली जड़ के एक शो पीस से घर को सजाया हुआ है। असली प्लांट्स हैं।

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लिविंग रूम

ये टेरेंस के घर का लिविंग रूम है। घर के इस हिस्से को फैंसी आइटम से सजाया हुआ है। बैठक के लिए सोफा है। एक पेड़ की असली जड़ का ये शो पीस है जो घर की सबसे खूबसूरत चीज लग रही है।

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दरवाजा

टेरेंस को म्यूजिक का शौक है। यहां प्यानो देखा जा सकता है। और एक खूबसूरत दरवाजा है जो खासतौर से राजस्थान से आया है। इस दरवाजे को जलती हुई मोमबत्तियों से सजाया हुआ है।

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बालकनी

ये टेरेंस के घर की खूबसूरत बालकनी है। यहां बैठने के लिए डिज़ाइनर कुर्सी और टेबल है। शाम की चाय यहीं बैठ कर पी जा सकती है।

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वाशरूम

ये टेरेंस के घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। घर की टॉयलेट है। यहां टॉयलेट सीट की जगह एक सिंहासन रखा हुआ है। सीलिंग पर झूमर है। दीवार पर मिरर हैं। शानदार पिघलते हुए डिज़ाइन वाला वाश बेसिन है।

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स्टडी रूम

ये टेरेंस के घर का स्टडी रूम है। यहां दीवार पर कुछ तस्वीरें, और सोफा रखा हुआ है। टेरेंस यहां अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं।

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किचन

ये टेरेंस के घर की किचन है। यहां उनका कुक किचन की किम्मेदारी संभालता है।

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डाइनिंग एरिया

ये खूबसूरत टेबल और सजावट टेरेंस के घर की है। असली फूलों से घर सजाया हुआ है। फराह खान के कुक दिलीप ने भी साथ में खाना एन्जॉय किया।

farah khan
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