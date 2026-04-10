अनुराग कश्यप की इन फिल्मों का निकला दम, थीं बॉक्स ऑफिस डिजास्टर, एक की 7.6 IMDb रेटिंग

अनुराग कश्यप

अनुराग कश्यप एक शानदार डायरेक्टर हैं। उनकी 'कल्ट' फैन फॉलोइंग है। अनुराग कश्यप ने बहुत सी फिल्में बनाईं जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप हुई हों, लेकिन धीरे-धीरे कल्ट की श्रेणी में शामिल हो गईं। हाल ही में एक्टर के तौर पर उनकी फिल्म डकैत रिलीज हुई है। डकैत की रिलीज के बीच हम आपको अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी उन फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुईं।