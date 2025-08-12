कुली के आधे से ज्यादा बजट के बराबर है रजनीकांत की फीस, जानें नागार्जुन और आमिर को क्या मिला

रजनीकांत की फिल्म कुली का उनके फैन्स को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का काफी बज है। साउथ में कुछ ऑफिसेज में फिल्म देखने के लिए पेड लीव की खबरें भी हैं। बताया जा रहा है कि रिलीज के पहले ही ये 200 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुकी है। फिल्म की खासियत इसकी कास्ट भी है। इसमें रजनीकांत, नागार्जुन, सत्यराज, श्रुति हासन, कन्नड़ एक्टर उपेंद्र और बॉलीवुड से आमिर खान हैं। फिल्म का बजट 350 करोड़ बताया जा रहा है। जानिए एक्टर्स को कितनी फीस मिली है।
रजनीकांत फिल्म में देवा के रोल में हैं। साउथ में उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। फिल्म की प्रीबुकिंग देखकर उनकी फीस बढ़ाने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पहले उनकी फीस 150 करोड़ रुपये थी। फिल्म की डिमांड और प्री-बुकिंग को देखते हुए उनकी फीस बढ़ाकर 200 करोड़ कर दी गई।
नागार्जुन कुली फिल्म में साइमन का किरदार निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें अपने रोल के लिए 10 करोड़ रुपये मिल रहे हैं।
कन्नड़ एक्टर उपेंद्र राव की फीस कुली मूवी में 4 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
फिल्म में मलयालम एक्टर सौबिन शाहिर भी हैं। उनकी फीस 1 करोड़ रुपये है।
कमल हासन की बेटी श्रुति हासन भी कुली फिल्म का हिस्सा है। श्रुति की फीस 4 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
कुछ रिपोर्ट्स में आमिर खान की फीस 20 करोड़ बताई जा रही थी। हालांकि उनकी टीम का कहना है कि आमिर ने रजनीकांत के साथ काम करने के लिए फीस नहीं ली है।
फिल्म में बाहुबली के कटप्पा यानी सत्यराज भी हैं। उनकी फीस 5 करोड़ बताई जा रही है।