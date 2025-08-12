कुली के आधे से ज्यादा बजट के बराबर है रजनीकांत की फीस, जानें नागार्जुन और आमिर को क्या मिला

कुली में किसको मिली कितनी फीस

रजनीकांत की फिल्म कुली का उनके फैन्स को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का काफी बज है। साउथ में कुछ ऑफिसेज में फिल्म देखने के लिए पेड लीव की खबरें भी हैं। बताया जा रहा है कि रिलीज के पहले ही ये 200 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुकी है। फिल्म की खासियत इसकी कास्ट भी है। इसमें रजनीकांत, नागार्जुन, सत्यराज, श्रुति हासन, कन्नड़ एक्टर उपेंद्र और बॉलीवुड से आमिर खान हैं। फिल्म का बजट 350 करोड़ बताया जा रहा है। जानिए एक्टर्स को कितनी फीस मिली है।