‘कॉकटेल 2’ पहले दिन 10-12 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, लेकिन ‘कॉकटेल’ ने डे 1 पर कितना कमाया था?

क्या ‘कॉकटेल 2’ में लेस्बियन हैं कृति और रश्मिका?

फिल्म की रिलीज से पहले अफवाह उड़ी की 'कॉकटेल 2' लेस्बियन की कहानी है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल पूछा गया। कृति सेनन ने कहा, 'ये कोई लेस्बियन स्टोरी नहीं है। मैं जानती हूं कि मेरी और रश्मिका की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन हम तीनों स्ट्रेट लोग हैं। ये सिर्फ एक इमोशनल थ्रीसम है, फिजिकल नहीं।'