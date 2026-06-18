‘कॉकटेल 2’ पहले दिन 10-12 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, लेकिन ‘कॉकटेल’ ने डे 1 पर कितना कमाया था?

डायरेक्टर होमी अदजानिया की फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। 'कॉकटेल' में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी थे। वहीं 'कॉकटेल 2' में कृति सेनन, शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना हैं।
'कॉकटेल 2' ने एडवांस बुकिंग के जरिए 4.21 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। वहीं शाहिद की पिछली फिल्म 'ओ'रोमियो' ने एडवांस बुकिंग के जरिए 3.05 करोड़ रुपये, कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' ने 5.65 करोड़ रुपये और रश्मिका मंदाना की 'थम्बा' ने 6.37 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने जांच के बाद 'A' (एडल्ट्स ओनली) सर्टिफिकेट दिया गया है। मतलब 18 साल से बड़े लोग ही इस फिल्म को सिनेमाघरों में देख पाएंगे।
ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि 'कॉकटेल 2' ओपनिंग डे पर 9 करोड़ से 12 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है। वहीं वीकेंड पर अच्छे रिव्यूज के बाद फिल्म की कमाई बढ़ सकती है।
सैफ अली खान की 'कॉकटेल' ने पहले दिन 10.95 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अब देखना ये है कि शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' ओपनिंग डे पर 'कॉकटेल' का रिकॉर्ड तोड़ती है या नहीं।
फिल्म की रिलीज से पहले अफवाह उड़ी की 'कॉकटेल 2' लेस्बियन की कहानी है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल पूछा गया। कृति सेनन ने कहा, 'ये कोई लेस्बियन स्टोरी नहीं है। मैं जानती हूं कि मेरी और रश्मिका की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन हम तीनों स्ट्रेट लोग हैं। ये सिर्फ एक इमोशनल थ्रीसम है, फिजिकल नहीं।'
सैफ अली खान की 'कॉकटेल' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से सिर्फ 71.24 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से इस फिल्म ने 121.78 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।