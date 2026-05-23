कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम हैक, स्वरा भास्कर ने कसा तंज; वीर दास ने भी निकाली भड़ास

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से सोशल मीडिया पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड अब सरकार के खिलाफ अभियान बनता जा रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल बने, बड़ी संख्या में लोग उन्हें फॉलो करने लगे। पार्टी की बढ़ती फॉलोअर्स लिस्ट के बीच इनके सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एक्शन भी हुआ।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपने एक्स हैंडल से बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज हैक कर लिया गया है। अभिजीत का पर्सनल इंस्टा अकाउंट हैक कर लिया गया है। पार्टी के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। यहां तक की उनका बैकअप अकाउंट भी बंद कर दिया गया है।
कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो एक्शन लिया जा रहा है, उसे लेकर अब वीर दास और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है।
वीर दास ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट किया, "कॉकरोच जनता पार्टी एक वैध अभियान है या नहीं, ये सवाल नहीं है। समय ये बताएगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को जो समर्थन मिला, इसे पीछे की भावनाएं, युवाओं की बयानबाजी, सब कुछ वैध है। और अगर ये सब जायज नहीं भी था, तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने वाले मूर्खतापूर्ण कदम ने सब कुछ जायज बना दिया है।
एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा- वाओ, डर का रंग ऐसा ही होता है।
बता दें, 15 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा "कॉकरोच" की तरह हैं। इसके अगले ही दिन अभिजीत दिपके ने अपने एक्स हैंडल पर कॉकरोच जनता पार्टी की घोषणा कर दी। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया। इतना ही नहीं पार्टी की एक आधिकारिक वेब साइट भी बनाई गई।