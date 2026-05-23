कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम हैक, स्वरा भास्कर ने कसा तंज; वीर दास ने भी निकाली भड़ास

क्या बोले वीर दास

वीर दास ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट किया, "कॉकरोच जनता पार्टी एक वैध अभियान है या नहीं, ये सवाल नहीं है। समय ये बताएगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को जो समर्थन मिला, इसे पीछे की भावनाएं, युवाओं की बयानबाजी, सब कुछ वैध है। और अगर ये सब जायज नहीं भी था, तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने वाले मूर्खतापूर्ण कदम ने सब कुछ जायज बना दिया है।