Hindi NewsफोटोमनोरंजनPHOTOS: 2 बेटियों के पिता CID शो के इंस्पेक्टर ने रचाई शादी! 25 साल बाद फिर बने दूल्हा?

PHOTOS: 2 बेटियों के पिता CID शो के इंस्पेक्टर ने रचाई शादी! 25 साल बाद फिर बने दूल्हा?

Priti KushwahaSat, 29 Nov 2025 07:59 PM
1/7

क्राइम शो CID

टीवी के सबसे पॉपुलर क्राइम शो CID ने ऑडियंस के दिलों में खास जगह बनाई थी। साल 1998 में शुरू हुआ यह शो 20 साल तक चला और अब भी लोगों को एंटरटेन कर रहा है।

2/7

शो के किरदार

शो के किरदार जैसे एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया की तिकड़ी को खूब पसंद किया गया। इनमें से दयानंद शेट्टी, जिन्होंने इंस्पेक्टर दया का किरदार निभाया, घर-घर में मशहूर हो गए।

3/7

इंस्पेक्टर अभिजीत

ऐसे में अब CID में  इंस्पेक्टर अभिजीत का किरदार निभाने वाले आदित्य श्रीवास्तव के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। आदित्य ने शादी कर ली है।

4/7

एक बार फिर बने दूल्हा

बता दें आदित्य की शादी कई साल पहले हो चुकी है। उनकी दो बेटियां हैं, आरुषि और अद्विका। ऐसे में आदित्य एक बार फिर से दूल्हा बने हैं। आदित्य ने किसी और से नहीं बल्कि अपनी पत्नी मानसी श्रीवास्तव से ही दूसरी बार शादी की।

5/7

25वीं एनिवर्सरी

अभिजीत ने मानीसी संग अपनी 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। इस दौरान दोनों दूल्हा-दुल्हन के लिबास में नजर आ रहे हैं।

6/7

2003 में हुई थी मानसी से शादी

आदित्य श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मानसी श्रीवास्तव की शादी 2003 में हुई थी और उन्होंने 22 नवंबर को अपनी सालगिरह मनाई।

7/7

फैंस ने दी बधाई

ये तस्वीरों को सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। इन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। यही नहीं इस पर कमेंट कर यूजर्स दोनों को बधाई देते नजर आ रहे हैं। वहीं, एक यूजर ने मजाक में पूछा- डॉ. तारिका के साथ वह ऐसा कैसे कर सकते हैं?

