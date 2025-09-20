देखिए अंदर से कैसा दिखता है चंकी पांडे का घर, बहुत खास है गार्डन एरिया और सनरूफ कॉर्नर

अंदर से कैसा दिखता है चंकी पांडे का घर? देखिए तस्वीरें

बॉलीवुड की नामचीन फिल्ममेकर फराह खान ने अपना नया व्लॉग सीनियर बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे के साथ शूट किया है। चंकी पांडे अपनी पत्नी भावना पांडे के साथ मुंबई के बांद्रा में रहते हैं। फराह खान ने दर्शकों को चंकी पांडे का घर दिखाया। इस कमाल की प्रॉपर्टी का इंटीरियर भावना और चंकी की पसंद-नापसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी एक झलक।