देखिए अंदर से कैसा दिखता है चंकी पांडे का घर, बहुत खास है गार्डन एरिया और सनरूफ कॉर्नर

चंकी पांडे बॉलीवुड के कुछ पुराने और नामचीन एक्टर्स में गिने जाते हैं। चंकी का हुनर पर्दे पर तो आपने खूब देखा है, लेकिन क्या आपने उनका घर देखा है? तो चलिए आपको दिखाते हैं एक्टर का मुंबई में स्थित आलीशान घर।

Puneet ParasharSat, 20 Sep 2025 09:38 AM
अंदर से कैसा दिखता है चंकी पांडे का घर? देखिए तस्वीरें

बॉलीवुड की नामचीन फिल्ममेकर फराह खान ने अपना नया व्लॉग सीनियर बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे के साथ शूट किया है। चंकी पांडे अपनी पत्नी भावना पांडे के साथ मुंबई के बांद्रा में रहते हैं। फराह खान ने दर्शकों को चंकी पांडे का घर दिखाया। इस कमाल की प्रॉपर्टी का इंटीरियर भावना और चंकी की पसंद-नापसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी एक झलक।

लिविंग रूम

घर में दाखिल होते ही आपको लिविंग रूम नजर आता है जिसे खूबसूत पेन्टिंग्स और झूमरों से सजाया गया है। चंकी पांडे और भावना पांडे का घर डिजाइन करते वक्त इसमें कई मॉर्डन एलीमेंट इस्तेमाल किए गए हैं और साथ ही बोल्ड कलर्स का इस्तेमाल किया गया है।

घर का बार एरिया

ड्रॉइंग रूम से लगा हुआ ही घर का बार एरिया है, जहां पर चंकी पांडे का इंतजार करते हुए मेहमान ड्रिंक्स का लुत्फ उठा सकते हैं। बार थी थीम थोड़ी क्लासिक लेकिन मॉर्डन रखी गई है।

खूबसूरत पेन्टिंग्स

चंकी पांडे और भावना, दोनों को ही पेन्टिंग्स का शौक है। फराह खान ने कहा- चलिए मैं आपको दिखाती हूं चंकी का यह खूबसूरत घर। फिल्ममेकर ने दीवार पर लगी यह खास पेन्टिंग दिखाई जो काफी आकर्षक है।

डायनिंग एरिया

डायनिंग एरिया के फर्नीचर का कलर भी घर के बाकी फर्नीचर से मैचिंग रखने की कोशिश की गई है। डायनिंग एरिया की तरफ बढ़ते हुए फराह खान ने कहा- यह वो जगह है, जहां हम बैठने वाले हैं। ऊपर टंगा झूमर और पीछे दीवार की सजावट आपका ध्यान खींतचे हैं।

बहुत खास है यह हिस्सा

चंकी पांडे के घर का एक खास हिस्सा है उनकी सनरूफ। घर की छत को इस तरह बनाया गया है कि बारिश और तेज हवा से सुरक्षित रहते हुए कुदरती रोशनी और धूप मिल सके।

घर की अनूठी सजावट

चंकी पांडे के घर में सजावट के लिए कुछ खास तरह के प्रॉप्स इस्तेमाल किए गए हैं। घर की मेजों और रैक्स के ऊपर रखे कैंडिल और डेकोरेटिव आइटम्स देखने लायक हैं।

घर का गार्डन एरिया

चंकी पांडे के घर का गार्डन एरिया काफी बड़ा है। फराह खान घर के भीतर की झलक दिखाने के बाद दिलीप के साथ गार्डन एरिया में आईं और मजाकिया लहजे में कहा- क्या तुमने बांद्रा में इस तरह का जंगल देखा है।

