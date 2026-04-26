चित्रांगदा सिंह ने रैंप पर बिखेरा जलवा, ऑरेंज कलर के लहंगे में दिखीं अप्सरा, दिलकश अदाओं पर दिल हारे फैंस

बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपनी एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। अपने करियर में चित्रांगदा ने कई शानदार फिल्में दी हैं। हाल ही में चित्रांगदा ने एक फैशन वीक में रैंप वॉक पर जलवा बिखेरा।
इस दौरान चित्रांगदा के ग्रेस लुक ने फैंस का दिल जीत लिया। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी रैंप वॉक की तस्वीरें शेयर की हैं।
इन तस्वीरों में चित्रांगदा ने का बेहद स्टाइलिश और रॉयल लुक में दिखीं। रैंप वॉक के लिए चित्रांगदा ने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना था, जिसपर काफी हैवी वर्क किया गया था।
चित्रांगदा ने ऑरेंज कलर के लहंगे के साथ स्टाइलिश ब्लाउज और मैचिंग दुपट्टा भी कैरी किया। उनका ये लुक बेहद ही रॉयल लग रहा था।
एक्ट्रेस ने हैवी ज्वैलरी की जगह पर नथ कैरी की है और गले में कुंदन का सेट पहना है।
साथ ही उन्होंने अपना मेकअप काफी सटल रखा। चित्रांगदा ने स्मोकी आई और लाइट शेड लिपस्टिक चूज की, जो उनकी खूबसूरती को और निखार रहा था।
चित्रांगदा की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। फैंस भी एक्ट्रेस की अदाओं पर अपना दिल हार बैठे हैं।