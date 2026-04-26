चित्रांगदा सिंह ने रैंप पर बिखेरा जलवा, ऑरेंज कलर के लहंगे में दिखीं अप्सरा, दिलकश अदाओं पर दिल हारे फैंस

चित्रांगदा सिंह ने रैंप पर बिखेरा जलवा

बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपनी एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। अपने करियर में चित्रांगदा ने कई शानदार फिल्में दी हैं। हाल ही में चित्रांगदा ने एक फैशन वीक में रैंप वॉक पर जलवा बिखेरा।