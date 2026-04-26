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चित्रांगदा सिंह ने रैंप पर बिखेरा जलवा, ऑरेंज कलर के लहंगे में दिखीं अप्सरा, दिलकश अदाओं पर दिल हारे फैंस

करियर में चित्रांगदा ने कई शानदार फिल्में दी हैं। हाल ही में चित्रांगदा ने एक फैशन वीक में रैंप वॉक पर जलवा बिखेरा।

Priti KushwahaApr 26, 2026 12:13 am IST
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चित्रांगदा सिंह ने रैंप पर बिखेरा जलवा

बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपनी एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। अपने करियर में चित्रांगदा ने कई शानदार फिल्में दी हैं। हाल ही में चित्रांगदा ने एक फैशन वीक में रैंप वॉक पर जलवा बिखेरा।

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चित्रांगदा के लुक ने फैंस का जीता दिल

इस दौरान चित्रांगदा के ग्रेस लुक ने फैंस का दिल जीत लिया। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी रैंप वॉक की तस्वीरें शेयर की हैं।

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स्टाइलिश और रॉयल लुक

इन तस्वीरों में चित्रांगदा ने का बेहद स्टाइलिश और रॉयल लुक में दिखीं। रैंप वॉक के लिए चित्रांगदा ने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना था, जिसपर काफी हैवी वर्क किया गया था।

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स्टाइलिश ब्लाउज और मैचिंग दुपट्टा

चित्रांगदा ने ऑरेंज कलर के लहंगे के साथ स्टाइलिश ब्लाउज और मैचिंग दुपट्टा भी कैरी किया। उनका ये लुक बेहद ही रॉयल लग रहा था।

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गले में कुंदन का सेट

एक्ट्रेस ने हैवी ज्वैलरी की जगह पर नथ कैरी की है और गले में कुंदन का सेट पहना है।

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सटल मेकअप&nbsp;

साथ ही उन्होंने अपना मेकअप काफी सटल रखा। चित्रांगदा ने स्मोकी आई और लाइट शेड लिपस्टिक चूज की, जो उनकी खूबसूरती को और निखार रहा था।

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दिल हार बैठे फैंस

चित्रांगदा की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। फैंस भी एक्ट्रेस की अदाओं पर अपना दिल हार बैठे हैं।

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