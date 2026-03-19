धुरंधर 2 देखने की है तैयारी तो इन 6 पॉइंट्स से समझें आपको फिल्म पसंद आएगी या नहीं

गानों से उम्मीदें

धुरंधर के पहले पार्ट की कई सारी खासियतों में से इसके गाने भी थे। चाहे फिल्म में लिए गए पुराने गाने हों जैसे हवा-हवा, रम्बा हो, कारवा या फिर नए फास्ला, शरारत, धुरंधर का टाइटल सॉन्ग, सारे टॉप नॉच थे। पार्ट 2 में आपको लग सकता है कि गानों का प्लेसमेंट ठीक नहीं है। जैसे जसकीरत जब जेल जा रहा होता है तो हम प्यार करने वाले गाना बजने लगता है। गाना नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि कनेक्ट कैसे करें। धुरंधर द रिवेंज के गाने अभी भी दिल में पार्ट 1 की तरह जगह नहीं बना पाए।