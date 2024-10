90's के फेमस टीवी शो 'चंद्रकांता' के ये 7 स्टार्स अब दिखते हैं ऐसे, नंबर 5 था बॉलीवुड का सुपरस्टार, जो अब नहीं रहा

चंद्रकांता

Chandrakanta Cast Then and Now: टीवी शो 'चंद्रकांता' 90's के हिट शोज में से एक रहा है। इस शो की कहानी ही नहीं, बल्कि इसका गाना 'चंद्रकांता की कहानी, ये माना है पुरानी...' ये गाना आज भी हम जैसे ही सुनते ही पुरानी यादों में खो जाते हैं। एक वक्त था जब पूरा परिवार एक साथ 'चंद्रकांता' देखता था। इस शो में चंद्रकांता से लेकर कुंवर वीरेंद्र सिंह और पंडित बद्रीनाथ तक के किरदार को खूब पसंद किया गया था। आज भी ये कलाकार और उनके किरदार लोगों के जेहन में खास छाप छोड़े हुए हैं। लेकिन ये किरदार अब इतने बदल चुके हैं कि इन्हें पहचान पाना आपके लिए बेहद मुश्किल होगा।