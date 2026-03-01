शादी के बाद पहली बार ऐसे नजर आए थे ये 7 सेलेब्रिटी कपल, प्रियंका-निक के आफ्टर वेडिंग लुक ने लगा दी थी आग

शादी के बाद पहली बार ऐसे नजर आए थे ये कपल

इंडियन फिल्म एक्टर्स की शादी के चर्चे सालों तक होते हैं। तस्वीरें, ब्राइडल और ग्रूम लुक की तारीफें, दूसरे एक्टर्स से तुलना आम बात है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी की तस्वीरों को उनके फैंस आज तक नहीं भूल पाए होंगे। कियारा अडवानी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक दूसरे को नमस्ते करने वाला वेडिंग सीन तो जैसे अब हर कपल के लिए जरूरी पोज हो गया है। लेकिन क्या आपको इनके आफ्टर वेडिंग लुक याद हैं? शादी के बाद जब ये सेलेब्स पहली बार नजर आए थे तो उनका लुक कुछ ये था।