Cannes 2026: आइवरी कॉर्सेट गाउन में छाईं तारा सुतारिया, 53 कैरेट डायमंड नेकलेस के साथ पूरा किया लुक

तारा सुतारिया उन सेलेब्स में से हैं जो इस साल कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचीं। उन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में अपने थर्ड लुक के लिए आइवरी विविएन वेस्टवुड कॉर्सेट गाउन पहना। उन्होंने इस गाउन के साथ मैचिंग का स्टोल भी कैरी किया।
तारा सुतारिया ने अपने लुक को 53 कैरेट डायमेंड नेकलेस और 16 कैरेट के डायमेंड इयररिंग्स के साथ पूरा किया। तारा सुतारिया के डायमेंड नेकलेस और इयररिंग्स में ग्रीन सन्नन स्कार्ण (Green Sannan Skarn)पत्थर भी नजर आए।
तारा सुतारिया का कॉर्सेट गाउन उन्हें एक रॉयल लुक दे रहा था। इस लुक के साथ तारा सुतारिया ने फिल्म फेस्टिवल में खूब लाइमलाइट बटोरी।
तारा सुतारिया ने 15 मई को अपने इंस्टाग्राम पर अपने इस लुक की तस्वीरों को साझा किया। इन तस्वीरों के साथ तारा सुतारिया ने कैप्शन में बताया कि उन्हें रेड सी फिल्म फाउंडेशन के 'वुमेन इन सिनेमा' गाला डिनर में शामिल होने का मौका मिला।
तारा सुतारिया के हेयरस्टाइल और मेकअप की बात करें तो उन्होंने अपने बालों को एक सिंपल बन स्टाइल (जूड़े) में रखा। उन्होंने स्मोकी आई-मेकप के साथ न्यूड लिपस्टिक लगाई।
मशहूर स्टाइलिस्ट तान्या घावरी के निर्देशन में तारा सुतारिया का ये पूरा लुक तैयार किया गया है। तान्या ने अपने इंस्टाग्राम पर तारा सुतारिया की तस्वीरें शेयर की हैं।
तारा सुतारिया के इस लुक की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। एक ने लिखा- परफेक्शन, पूरा लुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
तारा सुतारिया की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही सुपरस्टार यश के साथ फिल्म टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स में नजर आएंगी।