Cannes 2026: आइवरी कॉर्सेट गाउन में छाईं तारा सुतारिया, 53 कैरेट डायमंड नेकलेस के साथ पूरा किया लुक

तारा ने शेयर कीं तस्वीरें

तारा सुतारिया ने 15 मई को अपने इंस्टाग्राम पर अपने इस लुक की तस्वीरों को साझा किया। इन तस्वीरों के साथ तारा सुतारिया ने कैप्शन में बताया कि उन्हें रेड सी फिल्म फाउंडेशन के 'वुमेन इन सिनेमा' गाला डिनर में शामिल होने का मौका मिला।