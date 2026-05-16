माधुरी दीक्षित से प्रेरित लुक, 500 घंटे में तैयार हुई साड़ी, निधि कुमार का कान फेस्टिवल लुक वायरल

साड़ी पर खास डिटेल

साड़ी के पल्लु को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पल्ले पर माधुरी दीक्षित के कुछ आइकॉनिक डांस स्टेप्स छपे हुए हैं। रचित खन्ना के इंस्टा से मिली जानकारी के मुताबिक, इस साड़ी से माधुरी दीक्षित के एक दो तीन, दीदी तेरा देवर दीवाना और धक धक वाले गाने के कलर्स लिए गए हैं।