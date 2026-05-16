माधुरी दीक्षित से प्रेरित लुक, 500 घंटे में तैयार हुई साड़ी, निधि कुमार का कान फेस्टिवल लुक वायरल

सोशल मीडिया पर कान फिल्म फेस्टिवल का बोलबाला है। अलग-अलग सेलेब्स के लुक वायरल हो रहे हैं। इस कड़ी में अब डांस क्रिएटर निधि कुमार का लुक भी जमकर वायरल हो रहा है।
निधि कुमार कान फिल्म फेस्टिवल की रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली डांस क्रिएटर बन गई हैं। कान फेस्टिवल में निधि कुमार ने माधुरी दीक्षित के आइकॉनिक लुक से प्रेरित साड़ी पहनी।
निधि कुमार ने अपने इस लुक के बारे में इंस्टाग्राम पर बात की। उन्होंने बताया कि वो उनका ये लुक माधुरी दीक्षित के आइकॉनिक लुक से प्रेरित है।
निधि कुमार ने बताया कि उनकी ये साड़ी डिजाइनर रचित खन्ना ने तैयार करवाई है। निधि की साड़ी कोई आम साड़ी नहीं है, वो एक कस्टम साड़ी है। निधि ने कहा कि उनका ये लुक इंडिया, डांस और उनकी जर्नी को साथ लेकर आया है।
निधि की साड़ी की बात करें तो उन्होंने पिंक ब्लाउज के साथ पर्पल और ऑरेंज रंग की साड़ी पहनी। निधि की साड़ी में फ्लेयर्स हैं, जैसे माधुरी दीक्षित के आइकॉनिक गाने एक दो तीन में उनके पहने गए स्कर्ट में थे।
साड़ी के पल्लु को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पल्ले पर माधुरी दीक्षित के कुछ आइकॉनिक डांस स्टेप्स छपे हुए हैं। रचित खन्ना के इंस्टा से मिली जानकारी के मुताबिक, इस साड़ी से माधुरी दीक्षित के एक दो तीन, दीदी तेरा देवर दीवाना और धक धक वाले गाने के कलर्स लिए गए हैं।
निधि के साथ रेड कार्पेट पर उनके पति नजर आए। निधि ने कहा कि अपने पति के साथ रेड कार्पेट पर चलना उनके करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर है।
निधि कुमार ने साड़ी के साथ एक गोल्डन रंग का पोटली बैग कैरी किया। इस बैग में बहुत सारे घुंघरू नजर आए। निधि ने बताया कि उनका घुंघरू बैग हैंडक्राफ्टेड है।
रचित खन्ना ने बताया कि निधि की साड़ी को तैयार करने में 500 घंटे, 20 कारीगर लगे। निधि की साड़ी में आगे की तरफ घुंघरू चेन भी लगी है।