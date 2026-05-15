Cannes 2026: कांस में आलिया भट्ट के ड्रेस की हो रही चर्चा, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि साड़ी से किया गया रीक्रिएट

दिलाई 50s की याद

आलिया भट्ट ने कान्स के पहले दिन बेहद एंटीक पीस पहना था। वो 50 के दशक की स्टाइल की पोशाक में आई, जिसे बांसुरी चोकशी ने हाथ से पेंट किया था। वहीं, इसके यश पाटिल ने डिजाइन किया था। ड्रेस के बेस पर चोकशी के ब्रश वर्क ने पोशाक को रिवेरा परिदृश्य में बदल दिया, जिसमें हरे, नीले, लैवेंडर और पीले रंग की धुलाई समुद्र तट, देशी वनस्पति और सूरज की रोशनी वाले क्षेत्रों का सुझाव देती है।