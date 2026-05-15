Cannes 2026: कांस में आलिया भट्ट के ड्रेस की हो रही चर्चा, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि साड़ी से किया गया रीक्रिएट

इस वक्त हर तरफ कान्स फिल्म फेस्टिवल की चर्चा हो रही है। ऐसा हो भी क्यों न कान्स में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के सितारे अपने लुक और ड्रेसिंग सेंस से जलवा बिखेरते हैं। कान्स फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इस समारोह में देश-विदेश की कई बड़ी हस्तियां शिरकत कर रही हैं।
12 मई से शुरू हुए इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री आलिया भट्ट ने भी हिस्सा लिया। वहीं, आलिया के लुक की जमकर चर्चा हो रही है। इस दौरान आलिया ने अपने लुक से सभी का दिल जीत लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आलिया के आखिरी दिन के आउटफिट की हो रही है। तो चलिए एक नजर डालते हैं आलिया के सभी लुक्स पर।
आलिया भट्ट की कान्स फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर आने से पहले ही उनके कपड़ों की तैयारी शुरू हो गई थी। नीस कोट डी'जूर एयरपोर्ट पर, एक्ट्रेस कैरोलिना हेरेरा के ब्लैक ब्लेजर के साथ लेबल के स्प्रिंग 2026 कलेक्शन के कैमिला स्किनी पैंट में पहुंचीं, जिससे फिल्म फेस्टिवल में उनकी वापसी को लेकर पहली चर्चा शुरू हो गई।
आलिया भट्ट ने कान्स के पहले दिन बेहद एंटीक पीस पहना था। वो 50 के दशक की स्टाइल की पोशाक में आई, जिसे बांसुरी चोकशी ने हाथ से पेंट किया था। वहीं, इसके यश पाटिल ने डिजाइन किया था। ड्रेस के बेस पर चोकशी के ब्रश वर्क ने पोशाक को रिवेरा परिदृश्य में बदल दिया, जिसमें हरे, नीले, लैवेंडर और पीले रंग की धुलाई समुद्र तट, देशी वनस्पति और सूरज की रोशनी वाले क्षेत्रों का सुझाव देती है।
ओपनिंग सेरेमनी के लिए, आलिया भट्ट ने सिल्क क्रेप से बना एक कस्टम कोरल-पिंक ड्रेस पहनी, जिसे तमारा राल्फ ने डिजाइन किया थ। इस कॉलम सिलुएट वाले गाउन में बस्टियर नेकलाइन थी, जिसके बीच में एक गहरा कट-आउट था, और साथ में बांहों से सिल्क वॉयल शिफॉन के हल्के ड्रेप्स लटक रहे थे। अपने गाउन के रंग के मैच करते हुए उन्होंने चेहरे पर पीच-पिंक टोन्स का इस्तेमाल किया।
कान्स में दूसरे दिन की शुरुआत भट्ट ने 'भारत पवेलियन' में की, जहां उन्होंने तरुण ताहिलियानी का खास डिजाइन किया हुआ आउटफिट पहना था। एक कोर्सेट जिसके साथ आइवरी चंदेरी धोती-स्कर्ट और कई लेयर्स वाली ड्रेप्स थीं। कपड़े पर एक ही रंग की कढ़ाई की गई थी। इस ड्रेस को आलिया ने एक छोटी बिंदी, नथ, झुमके और 'हाथ फूल' के साथ स्टाइल किया।
इसके अगले दिन आलिया ने एक कस्टम स्टील-ब्लू डेनिएल फ्रैंकल गाउन पहना, जिसे लेबल की 'अदिरा' ड्रेस से प्रेरित होकर बनाया गया था। इस लुक में पतली स्पैगेटी-स्ट्रैप वाली चोली के साथ एक भारी-भरकम स्कर्ट थी, जो सिल्क सैटिन, हनीकॉम्ब लेस और शैंटिली लेस की कई परतों से बनी थी। इस लुक में आलिया ने अपने गाउन के रंग को मेकअप में बहुत ही स्टल अंदाज में शामिल किया।
कान्स के रेड कार्पेट पर अपने आखिरी अपीरियंस के लिए आलिया ने एक रॉयल लुक को चुना। आलिया ने मशहूर फैशन डिजाइनर तरुण ताहिलियानी की तैयार की गई एक बेहद खास कस्टमाइज साड़ी पहनी। इस ड्रेस को "कॉर्सेटेड चिनोइजरी" का नाम दिया गया है। आलिया की ये ड्रेस