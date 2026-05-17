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Cannes 2026: कान में अदिति राव ने साड़ी में ढाया कहर, सिंपल लुक ने जीता दिल

Aditi Rao Saree Look: कान फिल्म फेस्टिवल 2026 से अदिति राव हैदरी का साड़ी लुक सामने आ गया है। अदिति राव हैदरी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। अदिति राव ने गोल्ड सीक्वेन साड़ी में लाइमलाइट बटोरी। 

Harshita PandeyMay 16, 2026 11:30 pm IST
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कान फिल्म फेस्टिवल पहुंचीं अदिति

इंडियन एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी भी कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंच गई हैं। उन्होंने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं।

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साड़ी में लगीं बेहद खूबसूरत

अदिति राव ने कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट के लिए साड़ी पहनी। अदिति राव साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं।

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ऑर्गेन्जा साड़ी में छाईं अदिति

अदिति राव हैदरी ने मोनिका और करिश्मा के ब्रांड जेड की शीर ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी। उनकी साड़ी पर गोल्ड सीक्वन और सितारों का वर्क देखने को मिला।

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दो गोल्ड नेकलेस और रिंग के साथ पूरा किया लुक

अदिति राव ने अपने इस लुक को इंद्रिया ज्वेल्स के दो गोल्ड नेकलेस और डायमंड की रिंग से पूरा किया। अदिति ने कनकवल्ली गोल्ड नेकलेस और अर्पिता गोल्ड नेकलेस पहना।

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अदिति का हेयर मेकअप

अदिति राव के हेयर स्टाइल की बात करें तो उन्होंने अपने बालों को चोटी में बांधा। उन्होंने लाइट आईमेकअप और रेड शेड में लिपस्टिक लगाई।

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अदिति ने क्या लिखा कैप्शन

अदिति राव ने अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- साड़ी पहनी है...ट्रेडिशनल तरीके से। क्रांतिकारी, मुझे पता है। अदिति राव ने अभी अपनी लुक और साड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है।

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पति ने क्या किया कमेंट

अदिति राव की इन तस्वीरों पर बहुत सारे सेलेब्स के कमेंट्स आए हैं। आलिया भट्ट की मां सोनी ने लिखा- बहुत प्यारी। फातिमा सना शेख ने उन्हें 'स्टनर' बताया। अदिति के पति सिद्धार्थ ने भी कमेंट किया। उन्होंने लिखा- 'साड़ी नॉट सॉरी'

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हुमा कुरैशी का साड़ी लुक

अदिति राव हैदरी के अलावा हुमा कुरैशी ने भी रेड कार्पेट पर साड़ी पहनी। बनारसी साड़ी में हुमा कुरैशी काफी खूबसूरत नजर आईं।

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ऐसे पूरा किया लुक

साड़ी के लुक को हुमा कुरैशी ने हेवी नेकलेस और बड़े इयररिंग्स के साथ पूरा किया। हुमा कुरैशी ने अपने बाल खोले हुए हैं।

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फैंस को पसंद आया लुक

हुमा कुरैशी के भी इस लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। सेलेब्स और फैंस ने हुमा कुरैशी के पोस्ट पर हार्ट इमोजी बनाकर रिएक्ट किया है।

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