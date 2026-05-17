Cannes 2026: कान में अदिति राव ने साड़ी में ढाया कहर, सिंपल लुक ने जीता दिल

पति ने क्या किया कमेंट

अदिति राव की इन तस्वीरों पर बहुत सारे सेलेब्स के कमेंट्स आए हैं। आलिया भट्ट की मां सोनी ने लिखा- बहुत प्यारी। फातिमा सना शेख ने उन्हें 'स्टनर' बताया। अदिति के पति सिद्धार्थ ने भी कमेंट किया। उन्होंने लिखा- 'साड़ी नॉट सॉरी'