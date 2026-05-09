महाभारत में कैसे शूट हुआ था कृष्ण का विश्वरूप? युद्ध सीन्स के लिए लोकेशन ढूंढने में क्या थी समस्या

कृष्ण विश्वरूप

कृष्ण विश्वरूप के सीन में भगवान कृष्ण के एक साथ अलग-अलग रूप दिखाए गए थे। नितीश भारद्वाज मे बताया कि कैसे उस सीन को शूट किया गया। उन्होंने कहा- कृष्ण विश्वरूप में अकेला मैं ही हूं, बाकी मैं नहीं हूं, कोई दूसरे खड़े हैं। तो वो एक शूट किया, फिर पीछे कोई आया, फिर वो शूट किया। स्टॉप ब्लॉक फोटोग्राफी के जरिए पूरा सीन शूट किया गया था। कैमरा हिलता नहीं है। मुझे भी एक ही पोजिशन में रहना है। दूसरे शॉट में अगर मेरा हाथ हिल गया तो जब वो एडिटिंग के टाइम जोड़ेंगे तो उसमें जर्क आएगा।