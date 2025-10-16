'महाभारत' में कर्ण पंकज धीर के 6 आईकॉनिक रोल, शाहरुख संग इस मूवी ने 11 करोड़ बजट में कमाए 31 करोड़

पंकज धीर

बीआर चोपड़ा के फेमस और कल्ट क्लासिक टीवी शो 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस शो में पंकज की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। पंकज लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और बुधवार यानी 15 अक्टूबर को उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। पंकज टीवी शोज के अलावा कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। आज हम आपको पंकज की टॉप 6 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं...