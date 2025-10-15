महाभारत में यादगार किरदार निभाने वाले ये एक्टर्स अब हो गए हैं इतने साल के, 37 साल पहले हुए थे मशहूर

महाभारत

महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 68 साल की उम्र अलविदा कहा। ऐसे में फैंस इस सीरीज के दूसरे एक्टर और उनकी उम्र के बारे में जानना चाहते हैं। ऑडियंस के बीच अमर हुए महाभारत के एक्टर्स, कुछ एक्टिंग छोड़ चुके हैं और कुछ कम ही देखे गए हैं। जानिए महाभारत के 37 साल बाद उनकी उम्र क्या है।