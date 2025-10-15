महाभारत में यादगार किरदार निभाने वाले ये एक्टर्स अब हो गए हैं इतने साल के, 37 साल पहले हुए थे मशहूर

महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 68 साल की उम्र अलविदा कहा। ऐसे में फैंस इस सीरीज के दूसरे एक्टर और उनकी उम्र के बारे में जानना चाहते हैं। ऑडियंस के बीच अमर हुए महाभारत के एक्टर्स, कुछ एक्टिंग छोड़ चुके हैं और कुछ कम ही देखे गए हैं। जानिए महाभारत के 37 साल बाद उनकी उम्र क्या है।
महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले एक्टर फिरोज खान 63 साल के हैं। एक्टर ने कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया लेकिन उन्हें पहचान अर्जुन के नाम से ही मिली।
पुनीत इस्सर ने महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाया था। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली समेत इन्होने कई फिल्मों में काम किया है। बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं। पुनीत अब 65 साल के हो चुके हैं।
रूपा गांगुली को आपने द्रौपदी के किरदार में देखा होगा। एक्ट्रेस ने कई फिल्मों और टीवी शो में काम किया है लेकिन आज भी वो ऑडियंस के लिए उनकी द्रौपदी हैं। एक्ट्रेस अब 58 साल की हो चुकी हैं।
बीआर चोपड़ा की महाभारत में कुंती का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नाजनीन 67 साल की हो गई हैं। नाजनीन फिल्मी दुनिया से गायब हैं।
मकेश खन्ना ने महाभारत में अपने करियर का सबसे शानदार रोल निभाया था। वो भीष्म के रोल में नजर आए थे। उसके बाद शक्तिमान में भी लीड किरदार निभाया। अब मुकेश खन्ना 67 के हो गए हैं और अक्सर खबरों में बने रहते हैं।
महाभारत में सबसे सुलझे और समझदार युद्धिष्ठिर का किरदार निभाने वाले एक्टर गजेंद्र चौहान ने कई फिल्मों में साइड किरदार निभाए हैं/ अब गजेंद्र 69 के हो चुके हैं।
बीआर चोपड़ा की महाभारत में भगवान कृष्णा और विष्णु का अवतार निभाने वाले एक्टर नितीश भरद्वाज अब 62 साल के हो गए हैं। एक्टर को सारा अली खान के साथ उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ में देखा गया था।
महाभारत में सबसे चालाक सकुनी मामा का किरदार निभाने वाले एक्टर गुफी पैंटल इस लिस्ट में सबसे उम्र के हैं। अभी वो 78 साल के हैं और काफी एक्टिव हैं।