सलमान खान vs सनी देओल vs वरुण धवन, बॉक्स ऑफिस पर होगा इन सुपरस्टार्स की फिल्मों का क्लैश

लाहौर 1947 की कास्ट

'लाहौर 1947' में सनी देओल के साथ उनके बेटे करण देओल नजर आएंगे। इसके अलावा, इस फिल्म में प्रीति जिंटा और अली फजल भी दिखाई देंगे। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं आमिर खान इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं।