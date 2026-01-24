26 जनवरी को रिलीज हुईं ये 7 फिल्मों ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, इस फिल्म ने तोड़े कमाई के रिकॉर्ड

अक्सर देखा जाता है कि स्टार्स अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए एक खास दिन का इंतजार करते हैं। जैसे सलमान खान अपनी फिल्मों को ईद के मौके पर रिलीज करते हैं तो कई स्टार्स दिवाली पर। ऐसे में सनी देओल ने अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को कल यानी 23 जनवरी को रिलीज की। ये फिल्म 26 जनवरी के मौके पर रिलीज की गई है। ताकि फिल्म को वीकेंड का पूरा फायदा मिले। आज हम आपको गणतंत्र दिवस के आसपास रिलीज होने वाली फिल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस के बारे में बताने जा रहे हैं।
शेखर कपूर की दमदार बायोपिक ड्रामा बैंडिट क्वीन डाकू फूलन देवी के जीवन पर बनी है। इस फिल्म में सीमा बिस्वास ने फूलन देवी का रोल निभाया था। 26 जनवरी, 1996 में रिलीज हुई बैंडिट क्वीन ने भारत 13.87 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन और 20.67 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन किया था। ये फिल्म सुपरहिट थी।
आमिर खान, सिद्धार्थ, शरमन जोशी, कुणाल कपूर, अतुल कुलकर्णी, सोहा अली खान स्टारर यूथ ड्रामा 'रंग दे बसंती', 26 जनवरी, 2006 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 96.90 करोड़ रुपये और इंडिया नेट कलेक्शन 53.08 करोड़ रुपये थे। मूवी का बजट 28 करोड़ रुपये था।
अक्षय कुमार की फिल्म बेबी साल 23 जनवरी, 2015 में गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। बेबी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 95.57 करोड़ रुपये इंडिया नेट और 142.98 रुपये करोड़ वर्ल्डवाइड ग्रॉस था।
एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म 'काबिल' 25 जनवरी 2017 को रिलीज हुई थी। इसका कुल कलेक्शन लगभग 106 करोड़ रुपये से 120 रुपये करोड़ के बीच रहा। फिल्म का बजट की बात करें तो ये लगभग 50 करोड़ रुपये में बनी थी।
शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' 25 जनवरी, 2017 को रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो घरेलू बाजार में लगभग 191 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 281-308 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर की फिल्म 'पद्मावत' साल 25, जनवरी 2018 में रिलीज हुई थी। पद्मावत का वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग 585 करोड़ रुपये है। वहीं, भारत नेट कलेक्शन 302.15 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 387.37 करोड़ रुपये। मूवी का बजट लगभग 160-215 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म पठान भी इस लिस्ट में शामिल है। ये फिल्म 25 जनवरी, 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था।