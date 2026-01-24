26 जनवरी को रिलीज हुईं ये 7 फिल्मों ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, इस फिल्म ने तोड़े कमाई के रिकॉर्ड

26 जनवरी को रिलीज हुईं ये 7 फिल्मों ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस

अक्सर देखा जाता है कि स्टार्स अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए एक खास दिन का इंतजार करते हैं। जैसे सलमान खान अपनी फिल्मों को ईद के मौके पर रिलीज करते हैं तो कई स्टार्स दिवाली पर। ऐसे में सनी देओल ने अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को कल यानी 23 जनवरी को रिलीज की। ये फिल्म 26 जनवरी के मौके पर रिलीज की गई है। ताकि फिल्म को वीकेंड का पूरा फायदा मिले। आज हम आपको गणतंत्र दिवस के आसपास रिलीज होने वाली फिल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस के बारे में बताने जा रहे हैं।