बॉर्डर-2 के लिए किसे मिली कितनी फीस? सनी देओल या वरुण धवन, सबसे भारी रही किसकी जेब

बॉर्डर-2 के लिए किसे मिली कितनी फीस?

साल 1997 में आई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'बॉर्डर' का दूसरा पार्ट (बॉर्डर-2) फाइनली रिलीज होने जा रहा है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो 28 साल बाद आ रहे इस सीक्वल में वरुण धवन से लेकर सनी देओल और दिलजीत दोसांझ तक अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। लेकिन किसे इस फिल्म के लिए कितनी फीस मिल रही है? और इस पार्ट में किसकी जेबें सबसे ज्यादा भरी हुई रहीं? चलिए जानते हैं।