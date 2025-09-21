मिलिए बॉलीवुड की इन विलेन की पत्नियों से, ये रह चुकी हैं कोटा की महारानी, एक ने की गोविंदा की भांजी से शादी

कुलभूषण खरबंदा

कुलभूषण खरबंदा एक्टर कुलभूषण खरबंदा की विलेन वाली इमेज के लिए ही लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन असल जिंदगी में वो साधारण जीवन जीने वाले शख्स हैं। कुलभूषण की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने राजस्थान के महाराजा राम सिंह की बेटी महेश्वरी देवी से शादी की थी। रिपोर्ट के अनुसार ये शादी 1965 में हुई थी। लेकिन कम ही लोग जानते हैं की महेश्वरी की ये दूसरी शादी थी। कुलभूषण से मिलने से पहले उनकी शादी कोटा के महाराजा से हुई थी और वो कोटा की महारानी बन गई थीं। लेकिन ये शादी चली नहीं और दोनों अलग हो गए। बाद में महेश्वरी ने कुलभूषण से शादी की।