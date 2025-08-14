केवल एक एक्टर के साथ बनाई गई ये हिंदी फिल्म, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है नाम

क्या आप जानते हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसा फिल्म है जिसमें पूरी फिल्म में बस एक एक्टर नजर आया है। उस एक्टर के अलावा फिल्म में कोई और किरदार नजर नहीं आया है।
ये फिल्म साल 1964 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सुनील दत्त नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?
अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है यादें। इस फिल्म में सुनील दत्त के अलावा कोई भी कलाकार नजर नहीं आया था।
यह हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें केवल एक कलाकार नजर आया था। इसी वजह से फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है।
जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब इस फिल्म को मिले-जुले रिव्यूज मिले थे। हालांकि, इस फिल्म ने दो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी जीते हैं।
इस फिल्म को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था।
इस पूरी फिल्म में सुनील दत्त के अलावा बस फिल्म के क्लाइमेक्स में नरगिस दत्त और संजय दत्त की परछाईं देखने को मिली है।
फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपने घर लौटता है और पाता है कि उसके बीवी और बच्चे घर पर नहीं होते हैं। सुनील दत्त का किरदार ये मान लेता है कि वो उसे छोड़कर जा चुके हैं।
इसके बाद, पूरी फिल्म में सुनील दत्त का किरदार परिवार के साथ बिताए अपने पलों को याद करता है। वो ये सोचकर डरता है कि वो अपने परिवार के बिना कैसे रहेगा और वो अपनी पुरानी गलतियों को याद करता है।
इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। इस फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ सुनील दत्त ने फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है।