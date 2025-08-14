केवल एक एक्टर के साथ बनाई गई ये हिंदी फिल्म, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है नाम

नजर आएंगे सिर्फ सुनील दत्त

इसके बाद, पूरी फिल्म में सुनील दत्त का किरदार परिवार के साथ बिताए अपने पलों को याद करता है। वो ये सोचकर डरता है कि वो अपने परिवार के बिना कैसे रहेगा और वो अपनी पुरानी गलतियों को याद करता है।