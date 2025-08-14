Bollywood Trivia 1964 Hindi Film With Only One Actor Sunil Dutt Name Recorded guinness book of world record Yaadein केवल एक एक्टर के साथ बनाई गई ये हिंदी फिल्म, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है नाम
केवल एक एक्टर के साथ बनाई गई ये हिंदी फिल्म, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है नाम

हिंदी सिनेमा की ऐसी फिल्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसमें केवल एक एक्टर नजर आया था। इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। 

Harshita PandeyThu, 14 Aug 2025 05:55 PM
1/10

केवल एक एक्टर के साथ बनी ये फिल्म

क्या आप जानते हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसा फिल्म है जिसमें पूरी फिल्म में बस एक एक्टर नजर आया है। उस एक्टर के अलावा फिल्म में कोई और किरदार नजर नहीं आया है।

2/10

1964 में हुई रिलीज

ये फिल्म साल 1964 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सुनील दत्त नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?

3/10

यादें

अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है यादें। इस फिल्म में सुनील दत्त के अलावा कोई भी कलाकार नजर नहीं आया था।

4/10

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है नाम

यह हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें केवल एक कलाकार नजर आया था। इसी वजह से फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है।

5/10

फिल्म को मिले दो फिल्मफेयर

जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब इस फिल्म को मिले-जुले रिव्यूज मिले थे। हालांकि, इस फिल्म ने दो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी जीते हैं।

6/10

इन कैटिगरीज में मिले अवॉर्ड

इस फिल्म को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था।

7/10

नरगिस दत्त की परछाईं

इस पूरी फिल्म में सुनील दत्त के अलावा बस फिल्म के क्लाइमेक्स में नरगिस दत्त और संजय दत्त की परछाईं देखने को मिली है।

8/10

क्या है फिल्म की कहानी

फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपने घर लौटता है और पाता है कि उसके बीवी और बच्चे घर पर नहीं होते हैं। सुनील दत्त का किरदार ये मान लेता है कि वो उसे छोड़कर जा चुके हैं।

9/10

नजर आएंगे सिर्फ सुनील दत्त

इसके बाद, पूरी फिल्म में सुनील दत्त का किरदार परिवार के साथ बिताए अपने पलों को याद करता है। वो ये सोचकर डरता है कि वो अपने परिवार के बिना कैसे रहेगा और वो अपनी पुरानी गलतियों को याद करता है।

10/10

IMDb रेटिंग

इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। इस फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ सुनील दत्त ने फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है।

