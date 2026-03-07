विराट-अनुष्का या दीपिका-रणवीर, बॉलीवुड स्टार्स में जानें किसने बहाया शादी में करोड़ों का पैसा

विराट कोहली, अनुष्का शर्मा से लेकर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपनी शादी को काफी ग्रैंड तरीके से की है। जानें किसकी शादी सबसे ज्यादा महंगी थी।
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने इटली में ग्रैंड वेडिंग की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का की वेडिंग रिंग ही 1 करोड़ की थी। दोनों की शादी की कॉस्ट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का और विराट की शादी में 100 करोड़ तक का खर्चा आया था।
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने भी इटली में शादी की थी। दोनों की शादी भी ग्रैंड थी और इसमें परिवार वाले और करीबी दोस्त ही शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी का टोटल कॉस्ट 77 करोड़ है।
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने जोधपुर में उम्मैद भवन में शादी की थी। दोनों ने 2 रीति रिवाज यानी हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से हुई थी। शादी में गजब का फायरवर्क से लेकर, शादी से पहले गेम्स और प्रियंका का पॉपुलर राल्फ लॉरेन गाउन भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी का टोटल कॉस्टर 75 करोड़ था।
हंसिका मोटवानी ने जयपुर में शादी की थी सोहेल खटूरिया के साथ। इनकी शादी भी काफी ग्रैंड थी। इस शादी में रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 20 करोड़ का खर्च आया था।
सोनम कपूर ने 2018 में आनंद आहूजा के साथ शादी की थी। इनकी शादी में कई बॉलीवुड सेलेब्स भी आए थे। सोनम की शादी में टोटल खर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 करोड़ था।
विकी कौशल और कटरीना कैफ ने राजस्थान में शादी की थी। दोनों ने काफी समय तक अपने रिलेशन को छिपाया और फिर 2021 में शादी की। दोनों की शादी का टोटल कॉस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 4.7 करोड़ था।
अंकिता लोखंडे ने भी विक्की जैन के साथ ग्रैंड वेडिंग की थी। दोनों की शादी से पहले के सभी फंक्शन्स हल्दी, मेहंदी, संगीत सब काफी ग्रैंड थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी का टोटल खर्च 8 करोड़ था।