विराट-अनुष्का या दीपिका-रणवीर, बॉलीवुड स्टार्स में जानें किसने बहाया शादी में करोड़ों का पैसा

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने जोधपुर में उम्मैद भवन में शादी की थी। दोनों ने 2 रीति रिवाज यानी हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से हुई थी। शादी में गजब का फायरवर्क से लेकर, शादी से पहले गेम्स और प्रियंका का पॉपुलर राल्फ लॉरेन गाउन भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी का टोटल कॉस्टर 75 करोड़ था।