थिएटर्स पर तूफान मचाने आ रही हैं ये फिल्में, जानें कब कौनसी मूवीज होंगी रिलीज

इक्कीस

जनवरी में फिल्म इक्कीस रिलीज होने वाली है जिसमें अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया अहम किरदार में हैं। फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। वह इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन रिलीज से पहले ही उनका निधन हो गया। फिल्म 1 जनवरी को रिलीज होगी।