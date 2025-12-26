थिएटर्स पर तूफान मचाने आ रही हैं ये फिल्में, जानें कब कौनसी मूवीज होंगी रिलीज

Hindustan Hindi News
साल 2026 में कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिनको लेकर इसी साल से काफी चर्चा हो रही हैं। आप भी इस लिस्ट को देखकर बना लें मूवीज देखने का प्लान।

Sushmeeta SemwalDec 26, 2025 01:42 pm IST
बॉलीवुड फिल्में

साल 2026 में कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं जो अलग-अलग जोनर की हैं जैसे कुछ एक्शन, कुछ थ्रिलर, कुछ रोमांटिक और कुछ माइथोलॉजिकल फिल्में हैं। इन फिल्मों को लेकर काफी बज है।

इक्कीस

जनवरी में फिल्म इक्कीस रिलीज होने वाली है जिसमें अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया अहम किरदार में हैं। फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। वह इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन रिलीज से पहले ही उनका निधन हो गया। फिल्म 1 जनवरी को रिलीज होगी।

बॉर्डर 2

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 जिसका इंतजार सब कर रहे हैं वो 26 जनवरी को रिलीज होगी।

ओ रोमियो

शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और तमन्ना भाटिया की फिल्म ओ रोमियो वैलेंटाइन्स डे पर रिलीज होगी।

मर्दानी 3

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि मूवी 27 फरवरी 2026 को रिलीज होगी।

धुरंधर 2

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन की फिल्म धुरंधर 2 मार्च 2026 में रिलीज होगी।

अल्फा

आलिया भट्ट, शरवरी वाघ और बॉबी देओल की फिल्म अल्फा 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी।

दृश्यम 3

अजय देवगन की दृश्यम 3 रिलीज होगी 2 अक्टूबर 2026 को।

रामायण

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण जिसको लेकर तबसे चर्चा हो रही है जबसे इसकी रिलीज डेट अनाउंस हुई है। फिल्म दिवाली 2026 में रिलीज होगी।

किंग

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन की फिल्म किंग भी साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है।

लव एंड वॉर

आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्म लव एंड वॉर भी अगले साल रिलीज होगी। अभी इसकी डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं है।

