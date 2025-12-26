थिएटर्स पर तूफान मचाने आ रही हैं ये फिल्में, जानें कब कौनसी मूवीज होंगी रिलीज

साल 2026 में कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं जो अलग-अलग जोनर की हैं जैसे कुछ एक्शन, कुछ थ्रिलर, कुछ रोमांटिक और कुछ माइथोलॉजिकल फिल्में हैं। इन फिल्मों को लेकर काफी बज है।
जनवरी में फिल्म इक्कीस रिलीज होने वाली है जिसमें अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया अहम किरदार में हैं। फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। वह इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन रिलीज से पहले ही उनका निधन हो गया। फिल्म 1 जनवरी को रिलीज होगी।
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 जिसका इंतजार सब कर रहे हैं वो 26 जनवरी को रिलीज होगी।
शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और तमन्ना भाटिया की फिल्म ओ रोमियो वैलेंटाइन्स डे पर रिलीज होगी।
रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि मूवी 27 फरवरी 2026 को रिलीज होगी।
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन की फिल्म धुरंधर 2 मार्च 2026 में रिलीज होगी।
आलिया भट्ट, शरवरी वाघ और बॉबी देओल की फिल्म अल्फा 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी।
अजय देवगन की दृश्यम 3 रिलीज होगी 2 अक्टूबर 2026 को।
नितेश तिवारी की फिल्म रामायण जिसको लेकर तबसे चर्चा हो रही है जबसे इसकी रिलीज डेट अनाउंस हुई है। फिल्म दिवाली 2026 में रिलीज होगी।
शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन की फिल्म किंग भी साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है।
आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्म लव एंड वॉर भी अगले साल रिलीज होगी। अभी इसकी डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं है।