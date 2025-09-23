Bollywood Top 10 Actors List 15 to 22 September Ranveer and Ranbir Not in the List टॉप 10 बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट, नंबर 3 पर रहे शाहरुख खान, पहले नंबर पर देश का यह चहेता एक्टर
Bollywood Top 10 Actors: टॉप 10 बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट से इस हफ्ते रणबीर कपूर और रणवीर सिंह का नाम पूरी तरह गायब रहा। दीपिका पादुकोण जहां टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाईं वहीं शाहरुख खान और आलिया भट्ट जैसे एक्टर्स को पछाड़ते हुए यह स्टार बन गया नंबर वन।

Puneet ParasharTue, 23 Sep 2025 06:51 AM
1/11

टॉप 10 बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट

बॉलीवुड स्टार्स की इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट जारी कर दी गई है और इस बार भी इसमें बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। जहां एक तरफ रणवीर सिंह और रणबीर कपूर कपूर जैसे एक्टर्स लिस्ट से पूरी तरह बाहर हो गए हैं, वहीं टॉप 5 में कुछ नए एक्टर्स ने जगह बनाई है। तो चलिए जानते हैं इस इस हफ्ते आपके फेवरिट स्टार्स लिस्ट में किस पोजिशन पर हैं।

2/11

ऋतिक रोशन

सेलेब्स के बज, फॉलोइंग और उनके सोशल मीडिया इंगेजमेंट के आधार पर इंडिया फोरम हर हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट जारी करता है। अब 15 से 22 सितंबर 2025 तक की लिस्ट में वॉर-2 फेम एक्टर ऋतिक रोशन नंबर 10 पर रहे हैं।

3/11

प्रियंका चोपड़ा

नंबर 9 की पोजिशन मिली है इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा को। पीसी पिछले दिनों राजामौली की फिल्म को लेकर चर्चा में रही थीं।

4/11

श्रद्धा कपूर

'स्त्री' फेम एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की इस हफ्ते भी रेटिंग खास नहीं रही है और वह टॉप 10 की लिस्ट में 7वें नंबर पर रही हैं।

5/11

सिद्धार्थ मल्होत्रा

सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म 'परम सुंदरी' के जरिए कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट में सिड नंबर 7 पर काबिज हैं।

6/11

दीपिका पादुकोण

करोड़ों दिलों की धड़कन, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी टॉप 5 में जगह नहीं बना सकीं और उन्हें इस हफ्ते की लिस्ट में नंबर 6 पर संतोष करना पड़ा।

7/11

आलिया भट्ट

अब बात करते है इस हफ्ते की टॉप 5 लिस्ट की। तो नंबर 5 पर बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कुर्सी जमा रखी है।

8/11

विकी कौशल

फिल्म 'छावा' के जरिए घर-घर तक पहुंच चुके एक्टर विकी कौशल इस हफ्ते लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल है कि टॉप 3 में किनका नाम है? चलिए जानते हैं।

9/11

शाहरुख खान

इस हफ्ते बॉलीवुड के तीन सबसे पॉपुलर स्टार्स की बात करें तो इसमें नंबर 3 पर हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान। बता दें कि शाहरुख इस हफ्ते अपने बेटे आर्यन की वेब सीरीज और अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' के चलते काफी चर्चा में रहे हैं।

10/11

कटरीना कैफ

कोई बड़ी फिल्म हाथ में नहीं होने के बावजूद टाइगर-3 का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस कटरीना कैफ को इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट में दूसरी पोजिशन मिल गई है, लेकिन क्या आप अभी तक नंबर 1 का नाम गेर कर पाए?

11/11

सलमान खान

बॉलीवुड के भाईजान, सुपरस्टार शाहरुख खान ने इस हफ्ते टॉप 10 में पहली पोजिशन हासिल की है। सलमान खान रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 की वजह से इस हफ्ते काफी चर्चा में रहे हैं।

Salman Khan