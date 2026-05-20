जब थिएटर में रो पड़े थे अमिताभ बच्चन, 'जंजीर' की रिलीज से पहले बिखर गए थे सारे अरमान

प्राण का बड़ा कद

'जंजीर' की रिलीज के समय फिल्म के को एक्टर प्राण, अमिताभ बच्चन से बहुत बड़े स्टार थे। उस दौर में डिस्ट्रीब्यूटर्स और दर्शकों के बीच प्राण का नाम ही फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था।