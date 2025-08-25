इन फिल्मों में एक्ट्रेस ने निभाया अपने से बड़े हीरो की मां का किरदार, सलमान खान से छोटी उनकी ऑनस्क्रीन मां

बॉलीवुड की इन हीरोइन ने अपने से उम्र में बड़े एक्टर्स की मां का किरदार निभाकर सभी को हैरान कर दिया।
सलमान खान की फिल्म भारत में सोनाली कुलकर्णी ने एक्टर की मां का किरदार निभाया था। लेकिन असल जिंदगी में एक्ट्रेस, दबंग खान के बीच 9 साल का फर्क था। सलमान आज 59 साल के हैं। जबकि सोनाली 50 साल की हैं।
फिल्म लाल सिंह चड्ढा में मोना सिंह ने आमी खान की मां का किरदार निभाया था। जबकि मोना छोटी हैं। उनकी उम्र 43 साल है और आमिर आज 60 साल के हैं।
फिल्म जीरो में शाहरुख खान से 6 साल छोटी एक्ट्रेस शीबा चड्ढा ने उनकी मां का किरदार निभाया था। कॉलेज में शाहरुख उनसे सीनियर एक्टर रहे हैं।
फिल्म वक्त में शेफाली शाह ने अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाया था। जबकि असल में वो एक्टर से 5 साल छोटी हैं। अक्षय की उम्र 57 साल है और शेफाली 52 साल की हुई हैं।
दिलीप कुमार स्टारर फिल्म शक्ति में एक्ट्रेस राखी गुलजार ने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। जबकि अमिताभ एक्ट्रेस से 5 साल बड़े थे। दोनों कई फिल्मों में प्रेमी भी रहे हैं।
फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में ऋचा चड्ढा ने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की मां का किरदार निभाया था। जबकि ऋचा आज 38 साल की हैं और नवाज 51 साल के हैं।
फिल्म यादें में ऋतिक रोशन से एक साल छोटी सुप्रिया ने उनकी मां का किरदार निभाया था। उस समय ऋतिक 27 साल के थे और सुप्रिया 26 की थीं।
संजय दत्त की सफल फिल्म वास्तव में रीमा लागू ने उनकी मां का किरदार निभाया था। दोनों के बीच इमोशनल सीन भी शूट किया गया था। लेकिन असल जिंदगी में रीमा लागू,संजय दत्त से 8 साल छोटी थीं।
फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन से 13 साल छोटी रोहिणी ने उनकी मां का किरदार निभाया था। ये रोल खूब पसंद किया गया।