इन फिल्मों में एक्ट्रेस ने निभाया अपने से बड़े हीरो की मां का किरदार, सलमान खान से छोटी उनकी ऑनस्क्रीन मां

सोनाली कुलकर्णी-सलमान खान

सलमान खान की फिल्म भारत में सोनाली कुलकर्णी ने एक्टर की मां का किरदार निभाया था। लेकिन असल जिंदगी में एक्ट्रेस, दबंग खान के बीच 9 साल का फर्क था। सलमान आज 59 साल के हैं। जबकि सोनाली 50 साल की हैं।