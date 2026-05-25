बॉलीवुड के इन एक्टर्स ने दी सबसे ज्यादा फिल्में, सलमान-शाहरुख नहीं इस विलेन ने 700 मूवी देकर बनाया रिकॉर्ड

बॉलीवुड के इन एक्टर्स ने दी सबसे ज्यादा फिल्में

बॉलीवुड के कई स्टार्स हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई सारी फिल्में दी हैं। आज हम आपको बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे करियर में सबसे ज्यादा फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया है। इस एक एक्टर ने तो शाहरुख और सलमान खान तक को मात दे दी। तो चलिए जानते हैं जानते हैं उन स्टार्स के बारे में...