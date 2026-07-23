छात्र आंदोलन: सारा अली खान को सरकार पर भरोसा, वरुण धवन बोले- प्रोटेस्ट उनका हक

दिल्ली से शुरू हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट अब देश के अलग-अलग शहरों में भी पहुंच रहा है। इस प्रोटेस्ट पर अब बॉलीवुड सितारों ने भी अपनी राय सामने रखनी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या बोले वरुण धवन, ट्विंकल खन्ना, इमरान खान, सारा अली खान और अनुराग कश्यप।
वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में वरुण धवन ने लिखा- छात्र इस देश का फ्यूचर हैं। जब एक बच्चे का सपना टूटता है, तो उसके साथ पूरे परिवार का सपना टूटता है। जब उन्हें लगे कि सिस्टम फेल हो चुका है, तो उनके पास सवाल पूछने का हक है। उनकी आवाज को गंभीरता के साथ सुनना और सपोर्ट करना चाहिए। मैं अथॉरिटीज से अनुरोध करता हूं कि इन मुद्दों पर बात की जाए और इसका एक सुझाव निकाला जा सके। वरुण ने ये भी कहा कि वो आशा करते हूं कि ये छात्रों का ही आंदोलन रहे और उन्हीं के मुद्दे पर फोकस किया जाए। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक हक है और हर बच्चे को उस अधिकार का उपयोग करने दिया जाना चाहिए।
नोरा फतेही ने लिखा कि उनका दिल हर उस जवान, छात्र और परिवार के साथ है जो इस वक्त अनिश्चितता का बोझ ढो रहे हैं। उन्होंने इस पोस्ट में बताया कि छात्रों की सुसाइड की खबर सुनकर वो दंग रह गई थीं। कोई एग्जाम, कोई सिस्टम की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि छात्रों के दर्द का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। वो छात्रों के साथ हैं। उन्होंने लिखा कि जो भी छात्र इस वक्त निराश या बेचैन महसूस कर रहे हैं उन्हें बताना चाहती हूं कि आपके सपने मायने रखते हैं। आपकी मेहनत मायने रखती है। आपका भविष्य मायने रखता है। आपकी आवाज मायने रखती है।
एक्ट्रेस ने मुंबई में हुए आंदोलन की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- मुझे ऐसे देश का हिस्सा होने पर गर्व है जहां हमारे युवाओं में अब भी असहमति जताने, विरोध करने और आंसू गैस और लाठियों का सामना करने का साहस है। दुख की बात यह है कि उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है।
सारा अली खान ने लिखा- हमारे छात्र हमारे देश का भविष्य हैं और उनका भविष्य देश के दिल से जुड़ा हुआ है। उनका संकल्प एक कभी न बुझने वाली लौ की तरह जल रहा है जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सारा ने कहा कि हमें बच्चों की मांगों को खुले दिल से सुनना चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने लिखा- एक आशावादी देशभक्त होने के नाते मुझे यकीन है कि हमारी सरकार न्याय करेगी। जय हिंद।
अनन्या पांडे ने भी प्रोटेस्ट की दो तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ अनन्या ने कैप्शन लिखा- Gen Z को कई तरीकों के लेबल दिए गए हैं और उन लेबल्स में कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन शायद ये वो पल है जो हमें याद दिला रहा है कि ये जेनरेशन कैसी है। एक ऐसी जनरेशन जो अब ये मानने को तैयार नहीं है कि 'चीजें हमेशा से ही ऐसी होती आई हैं।' ये लोग शॉर्टकट नहीं मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं निष्पक्षता। सवाल पूछना अनादर नहीं है। आवाज उठाना बगावत नहीं है। अनन्या ने कहा कि बदलाव ऐसे ही शुरू होता है। एक्ट्रेस ने कहा कि वो अपने देश और देशवासियों से प्यार करती हैं।
जहां कुछ सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी। वहीं, एक्टर इमरान खान खुद सड़कों पर उतरे और छात्रों के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। प्रोटेस्ट में एक लड़की ने पूछा कि क्या वो उन एक्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिन्हें लगता है कि आर्ट राजनीतिक नहीं है? उन्होंने कहा- सच्ची कला में एक आर्टिस्ट का नजरिया जुड़ा हुआ होता है। इंसानी फितरत के नाते, हमारी अपनी राय और सोच हो सकती है जिसे हम अपने तक ही सीमित रखते हैं। अगर आप अपनी राय के साथ खड़े नहीं हो सकते, और अपनी आर्ट में अपना दिल नहीं उतारते हैं, तो आपकी आर्ट के कोई मायने नहीं हैं।