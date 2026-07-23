छात्र आंदोलन: सारा अली खान को सरकार पर भरोसा, वरुण धवन बोले- प्रोटेस्ट उनका हक

वरुण धवन

वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में वरुण धवन ने लिखा- छात्र इस देश का फ्यूचर हैं। जब एक बच्चे का सपना टूटता है, तो उसके साथ पूरे परिवार का सपना टूटता है। जब उन्हें लगे कि सिस्टम फेल हो चुका है, तो उनके पास सवाल पूछने का हक है। उनकी आवाज को गंभीरता के साथ सुनना और सपोर्ट करना चाहिए। मैं अथॉरिटीज से अनुरोध करता हूं कि इन मुद्दों पर बात की जाए और इसका एक सुझाव निकाला जा सके। वरुण ने ये भी कहा कि वो आशा करते हूं कि ये छात्रों का ही आंदोलन रहे और उन्हीं के मुद्दे पर फोकस किया जाए। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक हक है और हर बच्चे को उस अधिकार का उपयोग करने दिया जाना चाहिए।