बॉलीवुड की पॉपुलर दिवाली पार्टीज, इस साल शाहरुख क्यों होस्ट नहीं कर रहे पार्टी?

शाहरुख खान

शाहरुख खान को इंडस्ट्री में शानदार दीवाली पार्टी होस्ट करने के लिए जाना जाता है। शाहरुख खान की पार्टी में सितारों को मेला लगता है। हालांकि, इस बार शाहरुख खान दीवाली पार्टी नहीं देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, शाहरुऱ की मैनेजर पूजा ने कंफर्म किया है कि इस बार बादशाद दिवाली की पार्टी नहीं देंगे। दरअसल, शाहरुख खान इन दिनों मन्नत से दूर किराए के घर रह रहे हैं। यही वजह है कि इस बार शाहरुख दिवाली की पार्टी होस्ट नहीं करेंगे।