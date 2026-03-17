इन स्टार किड्स ने थिएटर छोड़ नेटफ्लिक्स से किया डेब्यू, कुछ रहे हिट तो कुछ का हुआ बुरा हाल

जुनैद खान

आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने फिल्म महाराज से डेब्यू किया था जो सीधा नेटफ्लिक्स पर ही स्ट्रीम हुई थी। इसमें जुनैद के काम को काफी पसंद किया गया था। अब जुनैद, साई पल्लवी के साथ एक दिन में नजर आएंगे। इस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे।