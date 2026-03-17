इन स्टार किड्स ने थिएटर छोड़ नेटफ्लिक्स से किया डेब्यू, कुछ रहे हिट तो कुछ का हुआ बुरा हाल

पहले कई स्टार किड्स बड़े से बड़े डायरेक्टर की फिल्म में काम करके डेब्यू करते थे जो थिएटर में रिलीज होती थीं, लेकिन अब एक्टर्स ओटीटी से डेब्यू करने से नहीं झिझकते हैं।
अब हम आपको उन स्टार किड्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने नेटफ्लिक्स के जरिए डेब्यू किया। किसी ने फिल्म तो किसी ने शो के जरिए।
सुहाना खान ने जोया अख्तर की द आर्चीज से डेब्यू किया था। यह नेटफ्लिक्स पर आया था। इन शॉर्ट सुहाना ने नेटफ्लिक्स के द आर्चीज से डेब्यू किया था। इसके बाद अब सुहाना किंग में नजर आने वाली हैं।
इब्राहिम अली खान ने फिल्म नादानियां से डेब्यू किया था जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी। इस फिल्म में इब्राहिम के साथ खुशी कपूर लीड रोल में हैं।
आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने फिल्म महाराज से डेब्यू किया था जो सीधा नेटफ्लिक्स पर ही स्ट्रीम हुई थी। इसमें जुनैद के काम को काफी पसंद किया गया था। अब जुनैद, साई पल्लवी के साथ एक दिन में नजर आएंगे। इस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे।
आर्यन खान ने बतौर एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर फिल्मों में एंट्री ली। उन्होंने द बैट्स ऑफ बॉलीवुड से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया।
सुहाना खान के अलावा अगस्त्य नंदा ने भी द आर्चीज से डेब्यू किया था। अगस्त्य को भी इसमें काफी पसंद किया गया था। इसके बाद अगस्त्य ने थिएटर डेब्यू फिल्म इक्का से किया था।
खुशी कपूर ने भी द आर्चीज से डेब्यू किया था जो नेटफ्लिक्स पर ही स्ट्रीम हुई थी। खुश को इस सीरीज में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हालांकि बाद में खुशी की पहली थिएटर फिल्म लवयापा थी।