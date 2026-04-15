बॉलीवुड के इन 10 सिंगर्स ने फिल्मों में किया कैमियो, लता मंगेशकर की फिल्म याद है?

हंसराज हंस

साल 2000 में आई बॉबी देओल और रानी मुखर्जी की फिल्म बिच्छू में एक गाना हंसराज हंस का भी है। ये गाना है ‘टोटे टोटे हो गया दिल टोटे टोटे हो गया’। इस गाने के लिए हंसराज हंस नजर स्क्रीन पर नजर आए थे। उनके साथ सिंगर श्वेता शेट्टी भी थीं।