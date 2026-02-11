शर्मिला से कैसी थी मंसूर अली खान पटौदी की पहली मुलाकात? पेरिस में एक्ट्रेस को किया था प्रपोज

आज हम आपको बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और उनकी लव स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। शर्मिला टैगोर ने अपने वक्त के चर्चित भारतीय क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से शादी रचाई थी।
शर्मिला और मंसूर दोनों ही अपनी-अपनी फील्ड के बड़े नाम थे। फिर भी मंसूर ने कभी शर्मिला के बारे में नहीं सुना था और शर्मिला को भी क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
दोनों की मुलाकात एक कॉमन दोस्त के घर हुई थी। टीवी शो जीना इसी का नाम है के एपिसोड में मंसूर अली खान ने बताया था वो पहली बार कलकत्ता में एक दोस्त के घर शर्मिला से मिले थे। उस वक्त उन्होंने शर्मिला टैगोर की कोई फिल्में नहीं देखी थीं। शर्मिला से मिलने के बाद उन्होंने शर्मिला की फिल्में देखीं।
सोहा अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मंसूर अली खान शर्मिला को पसंद करने लगे थे, लेकिन शर्मिला मंसूर को भाव नहीं दे रही थीं। ऐसे में शर्मिला की अटेंशन पाने के लिए मंसूर ने कुछ 7 फ्रिज उनके घर पर भिजवाए थे। इसके बाद शर्मिला ने मंसूर को फोन करके उनकी इस हरकत के बारे में सवाल किया था।
उस फोन कॉल पर मंसूर ने शर्मिला से डिनर पर जाने के लिए पूछा। उस घटना के बाद से ही दोनों का मिलना-जुलना शुरू हो गया और दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली ने शादी से पहले चार साल तक एक दूसरे को डेट किया था।
शर्मिला ने कहा कि शादी के लिए मंसूर ने उन्हें कभी ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया था। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि मंसूर शर्मिला के घर पर थे और उसी वक्त उन्होंने शर्मिला की मां से कहा कि शर्मिला और उन्होंने शादी करने का तय किया है।
शर्मिला ने बताया था कि उनकी मां को बताने से पहले मंसूर ने उन्हें भी शादी के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने इससे जुड़ा एक और किस्सा भी उसी इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने बताया था कि वो अपनी फिल्म एन एवनिंग इन पैरिस का शूट कर रही थीं। पैरिस में उनके साथ मंसूर भी मौजूद थे।
उस वक्त शर्मिला ने मंसूर से कहा कि वो अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज करें। शर्मिला के कहने पर मंसूर ने पैरिस की सड़कों पर उन्हें प्रपोज किया था। शर्मिला की मंसूर अली खान से शादी साल 1968 में हुई थी। शर्मिला ने शादी के लिए अपना धर्म भी बदला था। धर्म बदलने के बाद उनका नाम बेगम आयशा हो गया था।