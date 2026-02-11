शर्मिला से कैसी थी मंसूर अली खान पटौदी की पहली मुलाकात? पेरिस में एक्ट्रेस को किया था प्रपोज

शर्मिला मंसूर को भाव नहीं दे रही थीं

सोहा अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मंसूर अली खान शर्मिला को पसंद करने लगे थे, लेकिन शर्मिला मंसूर को भाव नहीं दे रही थीं। ऐसे में शर्मिला की अटेंशन पाने के लिए मंसूर ने कुछ 7 फ्रिज उनके घर पर भिजवाए थे। इसके बाद शर्मिला ने मंसूर को फोन करके उनकी इस हरकत के बारे में सवाल किया था।