बॉलीवुड की वो डिजास्टर फिल्म जिसपर पानी की तरह बहाया पैसा, 10 से ज्यादा एक्टर्स ने साथ किया था काम

मल्टी स्टारर फिल्म

बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें एक से बढ़कर एक सितारे साथ में काम करते नजर आए। इनमें से कुछ फिल्में हिट हुईं तो कुछ फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुईं। आज हम आपको एक ऐसी ही बॉलीवुड फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसमें बॉलीवुड के 10 से ज्यादा बड़े स्टार्स नजर आए थे और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी।