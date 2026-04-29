May 2026 Release : मई में आएगा बॉक्स ऑफिस पर तूफान, रिलीज होने वाली हैं ये 8 बॉलीवुड फिल्में

एक दिन

आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साउथ की स्टार एक्ट्रेस साई पल्लवी की फिल्म एक दिन रिलीज हो रही है 1 मई को। यह साई की पहली हिंदी फिल्म है। साउथ में धमाल मचाने के बाद अब वह हिंदी में अपना तूफान दिखाएंगी।