बॉर्डर 2 से वेलकम टू द जंगल तक, जानें अब तक रिलीज हुई फिल्मों का कैसा रहा बॉक्स ऑफिस हाल

मैं वापस आऊंगा

इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा जिसमें वेदांग रैना, शरवरी वाघ और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में थे। इस फिल्म ने अब तक 91.37 करोड़ की कमाई की है। यह फिल्म 12 जून को रिलीज हुई है। इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।