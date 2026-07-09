बॉर्डर 2 से वेलकम टू द जंगल तक, जानें अब तक रिलीज हुई फिल्मों का कैसा रहा बॉक्स ऑफिस हाल

जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई हैं जिसमें एक्शन, कॉमेडी से लेकर थ्रिलर फिल्में शामिल हैं। आज हम आपको अब तक की रिलीज हुई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देते हैं।
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी 23 जनवरी को। इस फिल्म ने भारत में ग्रॉस 392.19 करोड़ कमाए थे और वर्ल्डवाइड 449.44 करोड़ कमाए थे। यह मूवी सुपरहिट थी।
मर्दानी 3 रानी मुखर्जी की पॉपुलर फ्रेंचाइजी मर्दानी का तीसरा पार्ट था। इस फिल्म ने भारत में 53.06 करोड़ और वर्ल्डवाइड 78.82 करोड़ कमाए थे। यह फिल्म 30 जनवरी को रिलीज हुई थी। यह मूवी एवरेज थी।
द केरल स्टोरी 2 को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस फिल्म में अदिति भाटिया, ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता की इस फिल्म ने 58.93 करोड़ कमाए थे भारत में। यह फिल्म 27 फरवरी को रिलीज हुई थी। यह फिल्म फेलियर थी।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने 1,149.30 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1,813.39 करोड़ कमाए थे। यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी। इतना ही नहीं यह मूवी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है। यह मूवी ब्लॉकबस्टर थी।
अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने भारत में 214.82 करोड़ कमाए थे और वर्ल्डवाइड फिल्म ने 268.57 करोड़ कमाए थे यह फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज हुई थी। यह मूवी हिट थी।
इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा जिसमें वेदांग रैना, शरवरी वाघ और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में थे। इस फिल्म ने अब तक 91.37 करोड़ की कमाई की है। यह फिल्म 12 जून को रिलीज हुई है। इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है ने वर्ल्डवाइड 74.79 करोड़ कमाए थे। यह मूवी 12 जून को रिलीज हुई थी। यह मूवी चली नहीं।
शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2 ने भारत में 103.21 करोड़ कमाए हैं। यह मूवी 19 जून को रिलीज हुई है। फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला।
अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल की बात करें तो इस फिल्म ने भारत में 9 जुलाई तक 146.10 करोड़ और वर्ल्डवाइड 177.55 करोड़ कमाए हैं। यह फिल्म 26 जून को रिलीज हुई है। यह फिल्म हिट है।