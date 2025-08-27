सितंबर में ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं यह फिल्में और सीरीज, क्राइम, थ्रिलर और रोमांस से है भरपूर

सितंबर 2025 में कई फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने वाली है तो बता दें हैं आपको ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज के बारे में. उनकी रिलीज डेट के सामने।
सैयारा फिल्म जिसने थिएटर्स में खूब रिकॉर्ड तोड़ कमाई की अब 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
आर्यन खान जो सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए बतौर डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं वो 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क 2 26 सितंबर को भी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक सन ऑफ सरदार 2, 12 से 26 सितंबर के बीच स्ट्रीम हो सकती है।
काजोल की द ट्रायल सीरीज का दूसरा सीजन 19 सितंबर को जियो हॉचस्टार पर स्ट्रीम होगा
मनोज बाजपयी की फिल्म इंस्पेक्टर जिंडे 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
तमन्ना भाटिया और डायना पैंटी की सीरीज डू यू वाना पार्टनर 12 सितंबर को स्ट्रीम होगी अमेजॉन प्राइम पर।