Bollywood Movies And Web Series Releasing In Ott September 2025 सितंबर में ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं यह फिल्में और सीरीज, क्राइम, थ्रिलर और रोमांस से है भरपूर
सितंबर में ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं यह फिल्में और सीरीज, क्राइम, थ्रिलर और रोमांस से है भरपूर

सितंबर 2025 में कई फिल्में और वेब शोज रिलीज होने वाले हैं वो भी अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर। चलिए आपतो बताते हैं पूरी लिस्ट के बारे में तो आप भी हो जाएं तैयार इन्हें देखने के लिए।

Sushmeeta SemwalWed, 27 Aug 2025 11:07 AM
वेब सीरीजी और फिल्में ओटीटी पर रिलीज

सितंबर 2025 में कई फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने वाली है तो बता दें हैं आपको ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज के बारे में. उनकी रिलीज डेट के सामने।

सैयारा

सैयारा फिल्म जिसने थिएटर्स में खूब रिकॉर्ड तोड़ कमाई की अब 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

आर्यन खान जो सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए बतौर डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं वो 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

धड़क 2

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क 2 26 सितंबर को भी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

सन ऑफ सरदार 2

जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक सन ऑफ सरदार 2, 12 से 26 सितंबर के बीच स्ट्रीम हो सकती है।

द ट्रायल 2

काजोल की द ट्रायल सीरीज का दूसरा सीजन 19 सितंबर को जियो हॉचस्टार पर स्ट्रीम होगा

इंस्पेक्टर जिंडे

मनोज बाजपयी की फिल्म इंस्पेक्टर जिंडे 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

डू यू वाना पार्टनर

तमन्ना भाटिया और डायना पैंटी की सीरीज डू यू वाना पार्टनर 12 सितंबर को स्ट्रीम होगी अमेजॉन प्राइम पर।

