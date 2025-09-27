जब दो टॉप एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे के साथ किया लिप लॉक, मचा था बवाल, बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल Kiss

फ्लॉप हुई फिल्म

यही नहीं इसी वजह से ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। डायरेक्टर को एक अलग ट्रेंड सेट करना भारी पड़ गया और इसकी खूब आलोचना हुई। इसके अलावा 'रजिया सुल्तान' के फ्लॉप होने का एक कारण फिल्म में (खांटी उर्दू) को भी ठहराया जाता है। लोगों को कई डायलॉग्स समझ ही नहीं आया।