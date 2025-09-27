जब दो टॉप एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे के साथ किया लिप लॉक, मचा था बवाल, बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल Kiss

आज बॉलीवुड में एलजीबीटीक्यू के मुद्दों पर कई फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिलती हैं। एलजीबीटीक्यू सब्जेक्ट पर बात करना आसान है, लेकिन 42 साल पर इस तरह के मुद्दों पर फिल्म बनाना तो दूर इस पर बात करना भी अपने आप में बड़ी बात थी।
साल 1983 में एलजीबीटीक्यू मुद्दों पर फिल्म बनाना मेकर्स के लिए उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। साल 1983 में एक फिल्म आई थी जिसमें सेम जेंडर लव दिखाया गया था। इस मूवी में बॉलीवुड की दो टॉप एक्ट्रेस के बीच का किस सीन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल किस साबित हुआ।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी फिल्म थी और किस एक्ट्रेसेस की बात हम कर रहे हैं। तो बता दें कि ये फिल्म थी साल 1983 में रिलीज हुई 'रजिया सुल्तान' की। ये मूवी सेम जेंडर लव के प्लॉट पर बनी थी।
डायरेक्टर कमाल अमरोही की 'रजिया सुल्तान' में हेमा मालिनी, परवीन बॉबी और धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म 80 दशक की सबसे महंगी मूवीज में से एक थी। फिल्म की कहानी रजिया सुल्तान पर आधारित थी जो दिल्ली की एक मात्र सुल्तान थीं।
'रजिया सुल्तान' में हेमा मालिनी और परवीन बाबी के बीच सेम जेंडर रोमांस दिखाया गया था। मूवी में दोनों के बीच के किसिंग सीन्स को दिखाया गया, जिसे लेकर उस दौर में बहुत भारी विवाद खड़ा हो गया था। उस वक्त दो महिलाओं के किसिंग सीन ने सभी के होश उड़ा दिए।
यही नहीं इसी वजह से ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। डायरेक्टर को एक अलग ट्रेंड सेट करना भारी पड़ गया और इसकी खूब आलोचना हुई। इसके अलावा 'रजिया सुल्तान' के फ्लॉप होने का एक कारण फिल्म में (खांटी उर्दू) को भी ठहराया जाता है। लोगों को कई डायलॉग्स समझ ही नहीं आया।
रिपोर्ट्स के अनुसार दस करोड़ रुपये की लागत से बनी ये 'रजिया सुल्तान' ने बॉक्स ऑफिस पर महज दो करोड़ रुपये का ही कलेक्शन कर पाई थी। इस फिल्म के बाद डायरेक्टर ने कसम खा ली थी कि ऐसे सब्जेक्ट पर वो कभी दुबारा फिल्म नहीं बनाएंगे।
हेमा मालिनी और परवीन बाबी की 'रजिया सुल्तान' को आईएमडीबी पर भी कुछ खास रेटिंग नहीं मिली। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 रेटिंग मिली है।