शेषनाग के सेट पर चढ़ गया था सरोज खान का पारा, रेखा पर फूटा था गुस्सा, रोने लगी थीं एक्ट्रेस

रोने लगी थीं रेखा

सरोज खान की ये बात सुनकर रेखा रोने लगी थीं। सरोज खान ने बताया था- जब मैंने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आज शूट करना चाहिए। रेखा ने जवाब दिया- मैं करूंगी शूटिंग और फिर वहां से चली गईं। इसके बाद सरोज खान के पास रेखा की सेक्रेटरी आईं और पूछा कि उन्होंने रेखा से क्या कहा है, वह सेट पर रो रही हैं।