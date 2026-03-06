Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

शेषनाग के सेट पर चढ़ गया था सरोज खान का पारा, रेखा पर फूटा था गुस्सा, रोने लगी थीं एक्ट्रेस

अगर आप बॉलीवुड के बिहाइंड द सीन्स की कहानी जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आज हम आपको 1990 में आई फिल्म शेषनाग से जुड़ा दिलचस्प किस्सा बता रहे हैं। इस फिल्म के सेट पर रेखा और सरोज खान के बीच कुछ ऐसा हुआ था कि रेखा रोने लगी थीं।

Harshita PandeyMar 06, 2026 10:27 pm IST
1/7

1990 में आई थी फिल्म

साल 1990 में रेखा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म शेषनाग रिलीज हुई थी। आज हम आपको इसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा सुना रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों सरोज खान की वजह से सेट पर रोने लगी थीं रेखा।

2/7

रेखा और सरोज खान

शेषनाग की कोरियोग्राफर दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान थीं। उन्होंने ही इस फिल्म के गानों पर एक्ट्रेस रेखा का डांस तैयार कराया था।

3/7

रेखा

शेषनाग में रेखा का एक कठिन डांस नंबर था। गाने की तैयारी के लिए सरोज खान को तीन दिन का वक्त मिला था। सरोज खान ने फिल्म के प्रोड्यूसर से कहकर रेखा को सेट पर बुलाया था।

4/7

खराब तबीयत का दिया हवाला

हालांकि, रेखा ने उस वक्त खराब तबीयत का हवाला देते हुए सेट पर आने से मना कर दिया था। रेखा तीन दिन बाद जब सेट पर आईं (शूटिंग वाले दिन) तो सरोज खान ने उन्हें फिर से डांस के लिए बुलाया।

5/7

रेखा ने कही थी शूटिंग कैंसल करने की बात

तब भी रेखा ने रिहर्सल करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज का शूट कैंसल कर दो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद सरोज खान रेखा के पास गईं और उन्होंने रेखा से पूछा कि क्यों वो रिहर्सल पर नहीं आ रही हैं।

6/7

रेखा पर फूटा का सरोज खान का गुस्सा

सरोज खान ने अपने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने रेखा से कहा था- रेखा जी लगता है आपको मेरे से कुछ एलर्जी है। मैं आपको रिहर्सल पर बुलाती हूं, आप नहीं आती हैं। शूटिंग पर आती हैं और कहती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप प्रोड्यूसर से डांस मास्टर बदलने के लिए कह सकती हैं. प्रोड्यूसर से कह दीजिए कि आप मेरे साथ काम नहीं करना चाहतीं क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है।

7/7

रोने लगी थीं रेखा

सरोज खान की ये बात सुनकर रेखा रोने लगी थीं। सरोज खान ने बताया था- जब मैंने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आज शूट करना चाहिए। रेखा ने जवाब दिया- मैं करूंगी शूटिंग और फिर वहां से चली गईं। इसके बाद सरोज खान के पास रेखा की सेक्रेटरी आईं और पूछा कि उन्होंने रेखा से क्या कहा है, वह सेट पर रो रही हैं।

Rekha
Hindi Newsफोटोमनोरंजनशेषनाग के सेट पर चढ़ गया था सरोज खान का पारा, रेखा पर फूटा था गुस्सा, रोने लगी थीं एक्ट्रेस