'विलेन कच्छे पहने हुआ है और...', एक्टर अजित ने क्यों रिजेक्ट कर दी थी अमिताभ बच्चन की दीवार

शहजाद खान

विकी लालवानी से खास बातचीत में अजित के बेटे शहजाद खान ने बताया कि उन्होंने दीवार इसलिए रिजेक्ट की क्योंकि फिल्म के लास्ट में विलेन कच्छे में होता है और अमिताभ बच्चन उसे उठाकर फेंकते हैं। वो बताते हैं कि इस दौरान ऐसा दिखाया गया है कि विलेन एक लड़की के साथ बेड में है और अमिताभ बच्चन उसे आकर पीटते हैं।