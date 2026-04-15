अंग्रेजी में डब किए गए थे ये हिंदी गाने, विदेशियों पर चढ़ा बॉलीवुड का देसी रंग

अंग्रेजी में डब किए गए थे ये 7 बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग्स

बॉलीवुड फिल्मों में गानों की एक अलग भूमिका होती है। ये फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने के साथ-साथ मूवी की मार्केटिंग के भी काम आते हैं। हालांकि दूसरे देशों की फिल्मों में गानों का चलन नहीं होता है। भारतीय फिल्मों में गाने देसियों की पहली पसंद तो हैं ही, लेकिन साथ ही हॉलीवुड की ऑडियंस भी इनकी दीवानी है। ऐसे में कई बार ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड की फिल्मों के गानों को विदेशी ऑडियंस की पसंद को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश में डब किया गया है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ गानों के बारे में।