60 करोड़ में बनी थी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म, इतना हुआ था कलेक्शन

फिल्म का बजट और कमाई

स्त्री 2 की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 875 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, भारत में फिल्म ने 628 करोड़ की कमाई की थी। ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड हॉरर कॉमेडी फिल्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 60 करोड़ था।