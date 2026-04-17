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60 करोड़ में बनी थी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म, इतना हुआ था कलेक्शन

क्या आप बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म का नाम जानते हैं? इस फिल्म का बजट 60 करोड़ था। आइए जानते हैं फिल्म ने कितनी कमाई की थी। 

Harshita PandeyApr 17, 2026 03:55 pm IST
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हॉरर कॉमेडी

प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। भूत बंगला एक हॉरर कॉमेडी है। हॉरर कॉमेडी फैंस का फेवरेट जॉनर बनता जा रहा है। आइए जानते हैं भूत बंगला की रिलीज के बीच बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म का नाम।

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स्त्री 2: सरकटे का आतंक

बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म है स्त्री 2: सरकटे का आतंक। फिल्म 15 अगस्त, 2024 को रिलीज हुई थी।

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फिल्म की कास्ट

स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, अपारशक्ति खुराना, तमन्ना भाटिया और आन्या सिंह जैसे कलाकार नजर आए थे।

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अक्षय कुमार का कैमियो

स्त्री 2 के आखिर में फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो भी देखने को मिला था। स्त्री 2 को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है।

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फिल्म का बजट और कमाई

स्त्री 2 की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 875 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, भारत में फिल्म ने 628 करोड़ की कमाई की थी। ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड हॉरर कॉमेडी फिल्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 60 करोड़ था।

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32 अवॉर्ड्स जीते

आईएमडीबी के मुताबिक, श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने छोटे-बड़े अवॉर्ड्स मिलाकर कुल 32 अवॉर्ड्स जीते थे। इस फिल्म को श्रद्धा कपूर के करियर की सबसे बड़ी हिट कहा जाता है।

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आईएमडीबी रेटिंग

स्त्री 2: सरकटे का आतंक की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। यह फिल्म साल 2018 में आई फिल्म स्त्री का सीक्वल थी।

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मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स

स्त्री 2 मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है। इस यूनिवर्स में । 'स्त्री' (2018) , भेड़िया (2022), मुंजा (2024), थामा (2025) और स्त्री 2 शामिल हैं।

Stree 2
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